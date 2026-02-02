新北人選大卡關！陳東豪爆料「藍營恐有內鬼」：有人想弄李四川

政治中心／綜合報導

新北市長選舉競爭激烈，相較於民進黨早早定於一尊，由立委蘇巧慧出戰，藍營部分台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然陷入僵局，原本預計一月底見面協調卻未果，兩人之間是否有裂痕，引發外界揣測。另一方面，即便李四川呼聲高，但能否獲得現任市長侯友宜的全力支持，目前也還沒有定案。資深媒體人陳東豪今（2）日於三立政論《前進新台灣》爆料，直言藍營恐怕出現內鬼，透過放話要讓李四川「難堪」。

陳東豪分析新北選情，更質疑藍營有內鬼。（圖／前進新台灣）

陳東豪觀察道，很嚴肅的是，李四川也好、鄭麗文也好，有沒有辦法處理侯友宜？你要怎麼去讓侯友宜不會猶豫地表達支持？再來還有民眾黨主席黃國昌這個變數。陳東豪說，順位上要先處理黃國昌的，只要藍白是一組候選人，哪有那麼麻煩？

陳東豪提到，李四川或許三腳督也能贏，但國民黨無法這樣的風險，要讓黃國昌退，就必須拿出一些條件跟黃國昌陣營交換，內容可能不只是讓宜蘭縣或是讓民眾黨在議會組黨團的程度而已。

最新消息指出，本日晚間藍營新北兩強將二度召開協調，但卻傳出李四川事前根本不知情。這樣的矛盾感，讓陳東豪質疑，「當事人李四川不知道，那誰故意放這個訊息出來？你是要給李四川難堪嗎？」。主持人王偊菁補充「這是第二次囉！」陳東豪進一步爆料，「我真的懷疑，國民黨裡面有人在修理李四川，有內鬼！」

