新北今年最後一波社宅申請！7處釋出508戶 「生」越多中籤率加碼越多

記者陳韋帆／台北報導

新北市年底一口氣釋出泰山、三峽、新店、新莊、板橋、五股等7處社宅，合計508戶，並首次將育兒女、原住民55歲以上納入加籤、加分項。（圖／新北住都中心提供）

新北住都中心公告今年最後一波社會住宅開放申請，一口氣釋出泰山、三峽、新店、新莊、板橋、五股等7處社宅，合計508戶，並首次將育兒女、原住民55歲以上納入加籤、加分項。

此次招租包括剛落成的「泰山中山、三峽國光二期B區」，以及「新店央北、新莊新豐、五股成州、板橋府中、板橋民權」等五處社宅遞補名單申請，一共508戶，房型包含套房、1~3房型。

社宅申請資格、排富條款一次看

關於新北市社宅申請資格，須年滿18歲（含）以上之國民，在新北設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅。

另外，家庭年所得須未超過144萬元、平均每人每月所得未超過5萬9,150元，符合以上資格者即可申請。受理收件期間為114年12月23日起至115年1月22日止，申請人可選擇現場送件或線上申請。

育兒女加籤提升中籤率 原住民55歲以上評點就加分

新北住都中心副執行長林士森表示，新北市持續以多元方式取得社會住宅房源，並堅持「只租不售」的政策方向，目的是提供市民穩定且可負擔的居住選擇，期盼協助更多市民安心居住，並提升城市整體居住品質。面對低生育率與居住負擔上升，新北市推出「育有子女一般戶加籤措施」，未成年子女1名加1支籤、2名加2支籤、3名以上加3支籤，除了搭配既有優先戶10%的育兒家庭保障戶數，更藉此加倍育兒家庭的中籤率、實質減輕租屋與育兒壓力。

林士森說明，同時市府也更加照顧原住民族長者，此次招租將原住民55歲長者納入評點加分，使制度與原民福利措施接軌，提供更完善的居住支持。新北住都中心補充，民眾可至中心官網查閱及下載申請文件，或洽詢服務專線(02)2671-0622、(02)2967-2948。

