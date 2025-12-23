新北今年Q3房市價漲量縮 預售屋每坪逾70萬

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府地政局與樂居科技股份有限公司合作，發布今年第3季新北市不動產市場分析季報，整體市場呈現「價漲量縮」格局，預售屋價格持續走高，平均單價每坪70.1萬元，年漲幅6.9%，但買氣明顯降溫，交易量與去年同期相較，減少幅度高達62.4%。

新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，今年Q3房市受到中央銀行維持「選擇性信用管制」政策影響，不動產市場「價漲量縮」，市場呈現「預售強、成屋弱」的趨勢。儘管行政院已排除「新青安」貸款額度限制，對首購族申貸有益，但投資性購屋動能持續受壓，市場預估維持「量縮盤整」格局，買方觀望氣氛濃厚；此外，中古屋的委託成交比下滑至7.32%，反映議價空間有擴大趨勢，市場話語權逐步轉向買方。

蕭湘君說，觀察各類建物型態，預售屋價格持續堅挺，平均單價每坪70.1萬元，年漲幅6.9%，分析主因為土地取得及營建成本居高，使建商售價維持強勢，但預售屋買氣明顯降溫，交易量與去年同期相較，減少幅度高達62.4%，待售存量自去年第7波信用管制上路後，回升至約2萬9104 戶，顯示庫存壓力逐步累積。

中古屋方面，大樓產品價格自今年Q1達到高點，平均單價每坪約51.3萬元，之後微幅回跌，Q3平均單價為50.8萬元；公寓產品跌勢相對明顯，價格與去年同期相較，減少幅度達4.3%，顯示中古屋市場已出現修正訊號。

蕭湘君補充，整體而言，新北市房市在信用管制政策影響下，仍呈現量縮盤整格局，全市平均房價雖受預售市場價格堅挺帶動，但中古屋價格已出現修正訊號。地政局將透過不動產愛連網發布季報，提供民眾透明即時的市場參考資訊。

