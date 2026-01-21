新北以學習為本的「AI ALL IN」 開啟智慧學習新模式

AI筆記本協助學生自主學習。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

因應生成式ＡＩ快速發展對教育現場帶來的轉變與挑戰，新北市教育局攜手國家教育研究院及均一教育平台跨界合作，以龍埔國小作為合作研究場域，推動生成式ＡＩ融入教學與學習歷程，包括協助教師備課、學生自主學習並建立個人化ＡＩ智慧學習新模式，透過實證研究為未來ＡＩ教育政策發展奠定基礎。

教育局長張明文表示，ＡＩ時代來臨，教育治理須同步回應科技創新與學習公平雙重目標。新北長期布局ＡＩ教育基礎，今年進一步提出「AI ALL IN」整體願景，從校園硬體建置、行政智慧化、課程研發到師資專業培力，系統性推動ＡＩ融入教育現場。本次與國教院及均一合作，期望透過研究成果，作為全國推動ＡＩ教育的重要政策參考。

龍埔國小校長張伯瑲說明，本次合作研究運用均一平台「ＡＩ筆記本」功能，協助學生在學習過程中即時獲得引導與回饋，針對個別學習困難提供支持，逐步縮小學習差距。當學生遇到不懂的地方，可以透過ＡＩ筆記本進行對話互動，釐清觀念、整理思路；教師則引導學生學習如何提出好問題，培養自主學習與思考能力。透過學習歷程數據與回饋機制，也能觀察學生是否更投入學習，讓ＡＩ成為幫助孩子學得更好助力。

教育局強調，ＡＩ並非取代教師，而是協助教師回歸教學本質。教育局近年積極推動ＡＩ融入教學與行政作業，並透過「親師生平台」單一帳號系統，整合超過一百三十項學習資源，包含均一、因材網、PaGamO與學習吧等，逐步建構安全、有效且具倫理意識的智慧學習環境。