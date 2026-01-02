新北企業托育補助開跑 最高500萬助打造友善育兒職場

（記者陳志仁／新北報導）為打造更友善、支持育兒的職場環境，新北市政府勞工局持續攜手勞動部推動企業托育補助方案，鼓勵企業設置托兒設施，減輕員工育兒負擔；勞工局表示，115 年第 1 梯次補助自即日起至 2 月 28 日受理申請，新北市轄內企業及職業工會均可提出申請，最高可獲 500 萬元補助。

勞工局長陳瑞嘉指出，新北市企業托育補助制度內容明確、申請流程透明，除新設托兒設施可申請高額補助外，市府並加碼推出全國首創的「教保托育人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」補助，協助企業於設置初期順利取得立案許可；已設置並持續營運的托兒設施，每年可申請最高 50 萬元的更新改善補助。

此外，雇主若提供托兒津貼或居家式托育服務，每年可申請最高 60 萬元補助；設置哺集乳室者，亦可申請最高 2 萬元補助；勞工局期盼透過多元補助措施，與企業共同打造幸福職場，減輕員工育兒負擔，進而留住優秀人才。

勞工局提醒，若企業不符新北市補助資格，市府仍將協助轉送勞動部申請；相關申請可至「勞動部企業托兒與哺乳室資訊網」線上填寫，或至「新北勞動雲」查詢；如有相關問題，可洽詢勞工局（02）2960-3456分機 6350 李小姐。

