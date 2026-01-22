新北休旅車「切西瓜」左轉 猛撞婦人還輾車底驚悚畫面曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

搶救被輾過婦人的情形。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區民族路上，今天（22日）7時許，1名48歲陳姓男子開車準備左轉時疑似為了搶快，在未達路口中心處就違規跨越車道「切西瓜」先轉彎，猛撞並輾過當時站在路邊的60歲李姓婦人，正巧當時有拖吊車經過，警方連忙委請協助將休旅車抬起，才將李婦從車底救出，後續消防救護人員到場，緊急將李婦送往醫院救治，李婦因骨盆重傷、內出血仍在台北新光醫院搶救中。

準備將婦人送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發時陳男開著休旅車沿著蘆洲區民族路408巷8弄行駛，行經民族路口準備要左轉時，卻未注意到當時站在路口的李婦，因「切西瓜」左轉，直接將李婦猛撞倒地還輾過壓在車底，蘆洲警方獲報到場發現李婦受困在車子底盤下方，正巧當時有拖吊車經過現場協助將汽車車體抬起，然後由警、消與救護人員一起將李婦救出，經初步包紮發現她骨盆傷勢嚴重並有內出血跡象，隨即由救護車送往台北新光醫院急救，目前暫無生命危險。

廣告 廣告

休旅車輾過婦人瞬間。（圖／翻攝畫面）

肇事的陳男因「切西瓜」搶快提前切入對向車道斜線轉彎，確定違反《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第3款，將受罰600元以上1800元以下罰鍰，未禮讓行人部分，依《道路交通管理處罰條例》第44條第4項告發，最高開罰3萬6000元，並吊銷駕照。且可能面臨過失傷害罪。

更多三立新聞網報導

詹能傑捨命救人！目擊義消氧氣瓶用盡逃出求救 還原勇消殉職過程

新北議員妻服務處遭砸 警速逮人排除政治因素

勇消詹能傑葬身火場 外界疑為何57分鐘後才啟動RIT小組？共生面罩呢？

新北45天大執法發威！海山警3週擒110件毒酒駕拖吊場「車滿為患」

