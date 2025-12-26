新北低溫特報！新北市府開啟防寒機制 侯友宜提醒：熱水器保持通風 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導

中央氣象署今（26）日清晨發布低溫特報，受大陸冷氣團影響，新北市石碇、坪林等地區最低溫有機率降至10度以下；另因濕冷影響，淡水、汐止、瑞芳、林口、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、金山、萬里、烏來區體感氣溫達4~10度。新北市長侯友宜特別指示相關局處，加強防寒工作事項及防寒宣導，全力守護市民生命財產安全，並提醒市民注意保暖，關懷身邊獨居長者及弱勢家庭 。

新北市政府已於即日起開啟防寒機制，全面啟動低溫關懷措施。社會局將加強街頭訪視、啟動低溫關懷機制，農業局針對農作寒害部分加強宣導、民政局將通知各里長對獨居老人給予特別關照，消防局將加強防範一氧化碳中毒宣導機制，並強化心血管疾病緊急救護，衛生局將通報新北市急救責任醫院加強心血管及呼吸道疾病患者照護，並由教育局請學校加強醫療保健及保暖工作。

新北市消防局陳崇岳局長表示，天氣轉冷時，民眾易因使用瓦斯熱水爐、通風不良或電暖器使用不當，導致一氧化碳中毒及住宅火災案件上升。特別提醒民眾，使用瓦斯熱水爐洗澡時務必保持通風，絕對不要在密閉空間使用炭火或瓦斯爐取暖；使用電暖器請保持與可燃物至少50公分距離，並選購有自動斷電功能的合格產品。如發現家人或鄰居出現頭痛、噁心、嗜睡等一氧化碳中毒徵兆，請立即開窗、關閉熱水爐並撥打119求救。

侯友宜特別強調，適逢歲末年終，許多市民已安排跨年慶祝活動，請大家在開心迎接新年的同時，務必做好個人保暖措施，參與戶外大型活動時，應採取洋蔥式穿法並隨身攜帶禦寒衣物，共同度過一個暖心且平安的跨年假期。

