新北低碳社區改造 最高補助40萬

想讓居住環境更舒適、電費支出更精省，新北環保局即日起開放受理一一五年度「低碳社區標章認證」及「低碳社區改造補助」申請，透過標章肯定與實質補助，鼓勵社區自主推動節能減碳措施，最高可獲補助與獎勵合計四十萬元，邀請全市社區管委會踴躍參與，共同打造永續宜居的低碳家園。

環保局表示，「低碳社區標章認證」鼓勵公寓大廈推動低碳永續作為，截至一一四年止，已有二百四十四處社區獲得肯定。評選涵蓋綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、永續生活環境及創新作為等六大面向，通過專家學者實地評選後，依得分授予白金級、金熊級及銀鵝級標章，最高可獲十萬元獎勵金，不僅節省公共設施電費，也有助提升社區形象。

環保局提供「低碳社區改造補助」，凡屋齡達四年以上且主要用途為集合住宅者均可申請。依社區規模分級補助，小型、中型及大型社區最高分別可獲十萬元、二十萬元及三十萬元，並依改造項目核予不同比例補助。另為推廣電動車使用，公共充電設備每座補助一萬元，公共線槽每車位補助一千元。

低碳社區標章認證申請至三月十三日止，改造補助受理至八月十四日或經費用罄為止，並供「節能Ｅ好宅」、「節電診所」及「低碳社區規劃師」等輔導服務，協助社區輕鬆邁向低碳生活。