新北低碳社區標章認證及改造補助開跑 獎勵補助最高40萬元

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市環保局現正開放受理今年度「低碳社區標章認證」及「低碳社區改造補助」申請，鼓勵社區自主推動節能減碳，同時申請最高可獲得40萬元補助與獎勵金，環保局邀請全市社區管委會踴躍參與，將減碳行動從家中延伸到社區公共空間，不僅能為地球降溫，更能實質減少電費支出、提升社區生活品質，共同打造永續宜居的綠色家園。

環保局表示，「低碳社區標章認證」是新北市府為鼓勵轄內公寓大廈推動各種低碳永續措施而設立的標章，截至去年止，已有244處社區獲低碳社區標章肯定，有29處白金級、72處金熊級及143處銀鵝級。評選面向涵蓋綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、永續生活環境及創新作為等6大指標，透過軟硬體改造提升居住品質，不僅能節省公設電費，更能爭取最高10萬元的獎勵金。

環保局說明，「低碳社區標章認證」參選社區通過專家學者實地評選後，將依得分高低授予不同等級的標章，獲認證社區除可公開接受表揚證書、提升房價形象外，還可獲得獎勵金，白金級10萬元、金熊級5萬元、銀鵝級2萬元，讓環保行動不再只是單一活動，而是全面的生活轉型。

環保局「低碳社區改造補助」以使用執照發照日期為準，凡屋齡達4年以上，以及主要用途包含集合住宅者均可申請，補助金額依社區規模分級，149戶以下的小型社區、150至299戶的中型社區、300戶以上的大型社區，最高分別補助10萬元、20萬元、30萬元，並依改造項目核予不同比例補助，另為推廣使用電動車，針對電動車公共充電設備每座補助1萬元、設置公共線槽每1車位補助1000元，以該線槽最大可服務充電設備數量為上限。

環保局提醒，低碳社區標章認證受理申請至3月13日止，低碳社區改造補助則至8月14日或經費用完為止，另提供「節能E好宅」、「節電診所」及「低碳社區規劃師」3大服務，由節電醫師協助社區進行節能診斷，規劃師輔導社區撰寫資料提案申請，讓社區在減碳路上更輕鬆。

