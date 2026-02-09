新北低碳社區標章認證及改造 獎勵補助最高40萬元





新北市環保局即日起開放受理115年度「低碳社區標章認證」及「低碳社區改造補助」申請，透過實質獎勵與補助，鼓勵社區自主推動節能減碳，同時申請最高可獲得40萬元補助與獎勵金，環保局邀請全市社區管委會踴躍參與，共同打造永續宜居的綠色家園。

環保局表示，「低碳社區標章認證」是新北市為鼓勵轄內公寓大廈推動各種低碳永續措施而設立的標章，截至114年止，已有244處社區獲低碳社區標章肯定（29處白金級、72處金熊級及143處銀鵝級）。評選面向涵蓋「綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、永續生活環境及創新作為」六大指標，透過軟硬體改造提升居住品質，不僅能節省公設電費，更能爭取最高10萬元的獎勵金。

參選社區通過專家學者實地評選後，將依得分高低授予不同等級的標章，獲認證社區除可公開接受表揚證書、提升房價形象外，還可獲得獎勵金，白金級10萬元、金熊級5萬元、銀鵝級2萬元，讓環保行動不再只是單一活動，而是全面的生活轉型。

此外，環保局亦同步提供「低碳社區改造補助」，凡屋齡達4年以上（以使用執照發照日期為準）及主要用途包含集合住宅者均可申請。補助金額依社區規模分級，小型社區（149戶以下）、中型社區（150戶~299戶）、大型社區（300戶以上），最高可分別補助10萬元、20萬元、30萬元，並依改造項目核予不同比例補助。

環保局說，為推廣使用電動車，針對電動車公共充電設備每座補助1萬元、設置公共線槽（提供住戶設置充電設備統一管理管線）每1車位補助1,000元，以該線槽最大可服務充電設備數量為上限。

環保局提醒低碳社區標章認證受理申請自即日起至3月13日止，低碳社區改造補助即日起至8月14日止（至經費用罄為止）。考量部分社區管委會對改造規劃及公設用電狀況不甚了解，特別提供「節能E好宅」、「節電診所」及「低碳社區規劃師」三大服務。由節電醫師協助社區進行節能診斷，規劃師輔導社區撰寫資料提案申請，讓社區在減碳路上不繞路、更輕鬆。

環保局呼籲，將減碳行動從家中延伸到社區公共空間，不僅能為地球降溫，更能實質減少電費支出、提升社區生活品質。詳情請至新北市環保局網站查詢或電洽(02)2953-2111分機3204、3209詢問。

