新北住宅租金指數 新店漲最多

新店區近期市場供給轉向高品質住宅大樓，拉高區域整體的租賃品質與平均單價。（新北市地政局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市地政局公布一一四上半年住宅租金指數，板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、汐止、淡水及樹三鶯八大次分區，租金指數分別為一０五點一一、一０五點八六、一０四點八七、一０四點五一、一０六點０八、一０四點０八、一００點０五、一０三點五四，這半年的漲跌幅介於負百分之０點０一至百分之一點四八之間，與去年同期相較有百分之０點二五至百分之二點八七的年變動率。

地政局觀察新北八大次分區，一一四年上半年皆呈現平穩緩漲趨勢，上漲幅度以新店較為明顯，與一一三年下半年相較，有百分之一點四八的漲幅。分析新店區上漲原因，因近期市場供給轉向高品質住宅大樓，此類物件拉高區域整體的租賃品質與平均單價。整體而言，新北各區域住宅市場因重大公共建設持續推動，完善生活機能，剛性需求除支撐區域買賣市場外，租賃需求亦使租賃市場熱絡，價格平穩緩漲。

地政局補充，各期租金指數可能會有漲跌互見的波動，指數變化觀察仍以長期趨勢較具參考性，地政局定期每季皆會公布六大類二十四項住宅價格指數及每半年公布八項住宅租金指數，共計七大類三十二項之指數統計資料，並製作「新北市不動產市場分析季報」，以提供多元房市訊息及專題分析供外界參考，相關資料已置於「新北市政府地政局網站」（網址：https://www.land.ntpc.gov.tw）及「新北不動產愛連網」（網址：https://i.land.ntpc.gov.tw）。