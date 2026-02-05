新北住都中心五週年 都更重建社宅服務雙軌並進

(記者謝政儒新北報導)新北市住宅及都市更新中心（以下簡稱新北住都中心）成立屆滿五週年，作為全台第一處地方層級的都更及社宅專責機構，五年來在「都市更新」與「社會住宅」兩大領域雙軌並進，繳出亮眼成績單。在公辦都更方面，永和大陳單元3創下「5個月內完成252戶全數點交」的整合紀錄；在社宅營運上，更達成90%的高滿意度，展現行政法人的專業執行力與溫暖服務，穩健實踐安居樂業的市政願景。







針對產權複雜、具高度挑戰性的公辦都更案，中心展現了強大的執行力。其中具指標性的「永和大陳單元1、3、4都市更新案」，整合戶數超過900戶、人數約1,200人，面積約4.1公頃，總銷金額逾新臺幣千億元。在中心積極推動下，皆達九成以上的整合率，其中大陳單元3更創下「5個月內252戶全數點交、無須代拆」的紀錄，並已啟動施工作業，預計於118年完工交屋。憑藉高效率的優異成果，中心榮獲「2024國家卓越建設獎—最佳都市更新及危老重建類『特別獎』」及「2025都市更新暨危老重建團隊獎」的雙重肯定。展望115年，中心預計再推出3案公辦都更招商，投資金額逾250億元，目前整合率已突破80%。



為加速海砂屋及耐震不足建築重建，中心配合市府執行「危險建築物580專案計畫」，首案「土城清水案」在0403地震後被評紅單，透過專案協助，不到一年同意比例即突破8成，並於114年底成功簽約招商，預計118年開工。在輔導民辦都更方面，中心擔任「全案管理」角色的蘆洲光華段案已通過都更審議，結合「防災都更2.0」爭取容積獎勵，大幅降低地主自主更新風險；同時協助新莊中港路及公園一路等海砂屋社區，分別達成開工及申請使照的具體進展。



新北住都中心積極落實社會責任，截至目前已接管37處社會住宅，總計提供4,824戶，守護超過4,800個家庭的居住權益。面對龐大的居住需求，五年來累計受理申請案件逾8萬件，並透過嚴謹審查機制確保資源公平分配。在照顧弱勢方面，中心現況社宅弱勢入住比例高達53%，遠超過《住宅法》規定的40%標準，真正實現了對弱勢族群的優先照顧；同時導入訪視制度，主動媒合長照與社福資源，提供全人關懷。



中心導入標準化作業流程（SOP）與評鑑制度，致力提升物業管理品質，住戶滿意度從111年的81.4%一路攀升至114年的90%。由中心管理的「土城員和青年社會住宅」不僅榮獲2025國家卓越建設獎「最佳管理維護類」金質獎，這是中心繼2024年以「新店央北青年社會住宅」獲獎後，連續兩年摘下國家卓越建設獎殊榮。「土城員和青年社會住宅」更在114年新北優良公寓大廈評選社宅組中拿下「特優獎」。此外，面對超高齡社會挑戰，中心亦配合新北市府宣導「新北高齡友善換居1.0方案」，協助長者從老舊公寓換居至設有電梯、更安全的社宅好房。同時，新店央北與土城員和社宅更分別獲得「銀光好居認證」五星及三星肯定，具體落實全齡共融。



為了讓都更資訊更透明，中心成立五年來深入鄰里，已舉辦1,216場次法令宣導說明會，參與民眾超過18萬人次。中心更結合各大專業公會組成「新北都更大聯盟」，提供跨領域諮詢。而在社宅社區經營上，也舉辦超過100場活動與課程，並管理托嬰、日照等20處公益空間，讓住戶在社區內即可獲得適切照顧，打造更有溫度的居住環境。