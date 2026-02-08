新北住都中心5週年展成果 今年再推3案公辦都更招商

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市住宅及都市更新中心(以下簡稱新北住都中心)成立屆滿5週年，在都市更新與社會住宅2大領域成果亮眼。公辦都更方面，永和大陳單元3創下「5個月內完成252戶全數點交」的整合紀錄，今年將再推3案招商，總投資金額逾250億元；在社宅營運上，管理4824戶社宅，達成90%的高滿意度。

新北住都中心表示，永和大陳單元1、3、4都市更新案產權複雜，中心整合戶數超過900戶、人數約1200人，面積約4.1公頃，總銷金額逾千億元。其中大陳單元3創下「5個月內252戶全數點交、無須代拆」的紀錄，目前已啟動施工作業，預計2029年完工交屋，今年預計再推出3案公辦都更招商，投資金額逾250億元，目前整合率突破80%。

為加速海砂屋及耐震不足的建築物重建，住都中心配合新北市府執行「危險建築物580專案計畫」，首案土城清水案在0403地震後被判定為紅單建物，整合不到1年，同意重建比例即突破8成，並於2025年底成功簽約招商，預計2029年開工。

在輔導民辦都更方面，由新北住都中心負責「全案管理」的蘆洲光華段案已通過都更審議，結合「防災都更2.0」政策，爭取容積獎勵，大幅降低地主自主更新的風險；同時協助新莊中港路及公園一路等海砂屋社區，分別達成開工及申請使照的進展。

新北住都中心指出，截至目前已接管37處社會住宅，總計提供4824戶，5年來累計申請案逾8萬件，透過嚴謹的審查機制，確保資源公平分配。目前社宅弱勢入住比例高達53%，超過《住宅法》規定的40%標準。在營運管理部分，導入標準化作業流程(SOP)與評鑑制度，提升物業管理品質，住戶滿意度從2022年的81.4%攀升至2025年的90%。

