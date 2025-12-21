新北住都首屆短片暨論文徵選頒獎 青年創意為城市再生注入新動能

記者/鄭欣宜報導

由新北住都中心主辦、新北市政府指導的「114年度宣傳短片暨論文徵選活動頒獎典禮」於（20）日盛大舉行，本次活動為新北住都中心成立以來，首度針對青年族群舉辦以「社會住宅」與「都市更新」雙核心為題的徵選，旨在透過學術論證與影像敘事，深化居住議題的社會對話，並培育新世代的城市治理人才。

新北住都中心首屆短片暨論文徵選頒獎典禮。圖/新北住都中心提供

新北住都中心執行長錢奕綱出席典禮時表示，新北市致力於實現「安居樂業」的願景，而社會住宅的穩健營運與都市更新的加速推動，正是驅動城市轉型與進步的雙引擎。他強調：「城市的未來掌握在青年手中，透過這次徵選，我們看見年輕世代不再只是政策的被動接受者，而是能透過紮實的研究與具感染力的影像，主動參與公共事務，這些來自青年的創意與觀點，將為新北的居住政策注入嶄新動能。」

新北住都中心指出，本次徵選以「家」為核心主題，鼓勵青年用新的眼光與語彙，重新描繪「家」、「城市」與「生活」的連結。不管是學術研究的深度，還是創意影像的溫度，參賽作品都成功地將生硬的政策轉化為市民有感的語言，期許參賽青年以社會關懷為初心，讓創意不只是形式、研究不只是理論，而是能真正回應城市發展的需求。

本屆得獎作品充分展現了青年學子對居住正義與城市再生的深刻思考。在論文組方面，參賽者展現高度專業，議題涵蓋社宅行政運營優化、評鑑制度設計、弱勢族群的包容性支持，以及都更後的地區活化與永續發展策略；短片組作品則擅長運用鏡頭語言敘事，從青年首次入住社宅的期待、共生空間的人情交流，到老舊街區都更後的重生故事，細膩構築出城市安居的多元樣貌。

另為擴大社會參與，本次活動特別設置網路人氣獎，採用線上公開投票機制，不僅吸引網友為喜愛的作品按讚分享，更搭建起「青年創意」與「市民關注」的對話平台，讓大眾能透過青年視角，重新理解社會住宅與都市更新對生活環境的重要性。

新北住都中心補充，得獎的優秀作品將不會止步於頒獎典禮，未來除會持續定期舉辦徵選活動，亦計畫將論文集結成冊、將影像作品廣泛應用於政策溝通，作為產、官、學界推動居住政策的重要參考資料庫。歡迎更多有志青年持續關注居住議題，從「家」出發，將個人理想化為具體行動，攜手打造更宜居、更有溫度的新北家園。