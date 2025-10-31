新北住都580專案首案招商成功 創土城都更新典範

更新後模擬圖，未來實際依都市更新審議核定為準。 (圖:漢吉建設股份有限公司提供)

▲更新後模擬圖，未來實際依都市更新審議核定為準。 (圖:漢吉建設股份有限公司提供)

「新北市危險建築物580專案計畫」首案招商成功！「土城清水案」於三十日完成綜合評選作業，由漢皇集團旗下「漢吉建設股份有限公司」取得最優申請人資格，以「迴家．進行式」為構想，透過都市更新改善居住環境，重塑社區與土地間的深厚連結，找回屬於在地的溫度與家鄉味。此案預計一一四年十二月完成簽約，預估於一一八年開工、一二二年取得使用執照。

新北市政府與新北住都中心三十一日表示，於一一二年七月一日共同推出「危險建築物580專案計畫」，協助轄內海砂屋、耐震不足及0403震損紅黃單等危險建築物社區加速重建。

「土城清水案」基地位於明德路一段、明德路一段二十巷、延吉街二百九十六巷及金城路二段所圍街廓，面積約一千一百五十七坪，於一一三年四月經評估為0403震損紅單危險建築物，隔月社區隨即自行整合向中心申請580專案計畫，同意比率超過百分之八十，充分展現社區住戶的高度共識與凝聚力，一一四年六月公告招商，並順利成為580專案計畫首宗招商成功案件。

此案五大核心理念為「街廓重構、住宅安居、生活串聯、永續再生、地標再造」，打造安全舒適、世代共榮的住宅環境。除滿足住家與店舖需求外，更將延吉市場、公園綠帶與社區步道串聯，形塑便利宜居的完整生活圈。在建築設計上，導入低碳節能與綠建築理念，結合生態植栽與節能配置，讓綠能成為日常；建築結構亦全面提升耐震等級，符合結構安全性能第三級標準，未來將興建一幢二棟RC構造，地上十六層、地下四層全新大樓。

新北住都中心表示，「危險建築物580專案計畫」強調「自助、人助」精神，鼓勵住戶主動凝聚共識、跨出重建第一步，「土城清水案」能在短時間內整合且招商成功，充分展現公私協力的成效。未來中心將與漢吉建設攜手打造安全宜居、永續共榮的新社區，從「土城清水」出發，開啟新北韌性城市的更新篇章。