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新北便當店食物中毒還在擴大！ 最新143人就醫、18人住院 217

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

新北市「清六食堂」傳出疑似便當導致食物中毒，通報人數還在增加！截至今（9）日上午10點，又新增25人通報，累計就醫已多達143人，而醫院初步檢驗出11件沙門氏桿菌陽性，最新進一步分析為沙門氏桿菌D群（Salmonella group D.），而新店耕莘醫院急診醫師呂昀峰指出，多數患者表示曾共同食用高麗菜、煎蛋、滷蛋及白飯等餐點。

新北市衛生局統計，清六食堂案新增25人通報，累計就醫達143人，其中106人食用公所店便當及37人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有18人住院、12人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。

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新北市衛生局說，醫院初步檢驗出11件沙門氏桿菌陽性，經進一步分析為沙門氏桿菌D群，依據現有資訊已符合食品安全衛生管理法第15條第1項第4款及第49條情節，已移送檢調偵辦。另外食品檢體、環境檢體及其餘人體檢體尚在檢驗中，待檢驗報告出爐將一併移請檢調偵辦。

新北市衛生局指出，清六食堂三家分店均仍暫停營運中，尚未提出復業申請。

呂昀峰表示，多數患者表示曾共同食用高麗菜、煎蛋、滷蛋及白飯等餐點，本身並非高風險食品，但若在製作或保存過程中處理不當，仍可能提高食品中毒的發生機率。

照片來源：新北市衛生局提供

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