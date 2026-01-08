新北保全酒駕欠繳17萬！ 被扣押薪水債權才現身

莊男說明欠款緣由及財產狀況。（圖／翻攝畫面）





新北市一名莊姓保全，因酒駕遭警方攔下，挨罰9萬元，加上未繳的9張交通罰單，共計欠繳17萬4600元，全案移送至法務部行政執行署新北分署執行，直到分署人員扣押莊男擔任保全的薪資債權後，莊男這才出面前往新北分署協調，表示還有年邁父母要撫養，請求每月扣押3千元方式清償，後續更接受新北分署轉介至酒癮治療機構，期能解決多年酒癮困擾，避免再度酒駕。

新北分署指出，年約30多歲的莊姓男子，因酒駕被警方攔查，更發現是5年內第2度酒駕，被挨罰9萬元，另外欠繳9張交通罰單，總計欠繳17萬4600元，案件陸續移送至新北分署後，分署人員多次通知莊男均未獲回應，遂於去年12月，依法扣押他保全公司的薪資債權，莊男這才在前天（6日）現身新北分署商議清償事宜。

莊男表示，自己從事夜班保全，每月月薪3萬5千餘元，現與父母同住，每月要負擔9千元房租，並須獨力撫養82歲父親、70歲母親，倘若按規定扣押三分之一，生活恐怕會陷入困境，因此請求酌減扣押金額為每月3千元。

莊男更坦言，酒駕是上班時喝酒，下班後騎機車外出購買消夜遭攔檢酒測超標，過去亦曾因下班後酒測超標，遭以公共危險罪移送並經法院判刑，因無力繳納易科罰金而改服勞役數月。

執行人員處理案件過程中，主動向莊男說明酒癮治療戒治資源，莊男表示，長期以來飲酒已成習慣，深感酒癮對生活與工作造成影響，卻苦無戒酒管道，願意接受協助，同意由新北分署轉介至酒癮治療機構，期能解決多年酒癮困擾，避免再度酒駕。

新北分署呼籲，酒駕不僅危害自身安全，更嚴重威脅用路人生命財產，切勿心存僥倖。喝酒不開車、開車不喝酒，才能保障自己與他人的安全，請民眾務必遵守交通法規，杜絕酒駕行為。

