新北修法 完善防災機制

為強化都市更新與防災重建政策，新北市府於今年十一月十日修正公告「防災專案計畫」（防災二‧○），將「位於工業區者」及「無作住宅使用用途者」排除適用。市府昨（十三）日指出，修法後因計畫內容更加明確具體可減少爭議與審查負擔，促進計畫執行公平、透明，達成以居住安全為核心的防災都市目標。

新北市一直以來都很重視防災都更，更率全國之先推動都更三箭政策，將政府資源集中、優先推動危險建築物重建，自一○七年起陸續推出防災都更一‧○零、防災都更二‧○並滾動檢討，去年配合○四○三花蓮強震擴大適用對象增加震損合法建物並將同意門檻降為百分之八十，而此次修法讓防災更新回歸居住安全初衷，除了將無作住宅使用者排除適用外，並新增建物投影比條件，倘合法建築物投影比率未達四分之一，僅得以該合法建築物投影面積四倍為適用範圍。

新北市都市更新處長康佑寧表示，市府提供一般都更、危老都更、簡易都更、防災都更等多元重建途徑，讓市民能依照社區需求選擇適宜方式來推動重建作業，在防災都更部分，截至一一四年十一月四日止，已核准二十六件。