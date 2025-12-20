新北候用校長甄選登場 160人應試到考率近95％

（記者陳志仁／新北報導）新北市115年度國民中小學候用校長甄選第一階段筆試，今（20）日上午於板橋國中舉行，吸引國中及國小教育人員踴躍報名；經市級資格審核後，共有160人符合應試資格，實際到考率約95%，展現教育人員投入學校領導職務的高度意願與專業承擔。

圖／考生於試場內專注作答展現對考試的重視與投入。（新北市政府教育局提供）

新北市政府教育局指出，本次第一階段甄選成績採「積分成績」與「筆試成績」合併計算，其中積分占30%、筆試占70%，依成績擇優錄取國中教師組24名、國小教師組34名，進入第二階段口試；第二階段口試預定於115年1月10日辦理，1月14日公告錄取名單，通過者後續將接受候用校長儲訓，並進入第三階段教育局實習，培養數位時代所需的校長領導能力。

教育局說明，本次筆試內容聚焦教育專業素養與學校領導知能，題型涵蓋當前重要教育議題，申論題以「學校經營與管理」及「課程與教學領導」兩大向度命題，在學校經營面向，著重校長如何引導教師投入行政運作、提升團隊效能及系統性推動校務研究；在課程與教學領導部分，則要求考生分析公開授課的實務成效與挑戰，並提出協助教師班級經營、落實學習領導的具體策略。

教育局長張明文表示，新北市持續精進候用校長甄選制度，透過分階段、多面向評量，全面掌握考生在人格特質、政策規劃、抗壓性，及行政領導與溝通協調等實務表現；近五年甄選報名人數皆突破百人，教育局並結合嚴謹甄選流程、儲訓課程與實習制度，觀察候用校長的專業成長，作為後續校長遴選的重要依據，確保學校領導人才的專業與穩定。

