新北借鏡香港宏福苑惡火悲劇 侯友宜：強化高樓公安聯合稽查

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導

香港宏福苑高樓昨日發生大火，目前已造成43人、1名消防員罹難，該高樓屬於老舊建築物，火災時正進行外牆整修，因可燃的竹製鷹架及易燃材料加劇火勢蔓延，突顯高樓公共安全及防火議題。對此，新北市政府今（27）日對香港惡火深表哀悼，並立即以此為借鏡，全面盤點高樓建築物與大樓施工安全，透過市府公安小組，強化高樓與修繕中建築公共安全聯合稽查。

新北市府指出，目前列管1339處高樓建築，落實要求定期辦理公安申報及消防檢修申報，倘具大樓修繕需求，應遵守建築、消防、營造安全等相關規範，另要求複合用途高層建築物，例如住商或住辦大樓，需落實共同防火管理制度，定期自衛消防編組演練，並針對設有防災中心之高樓建築物，落實培訓防災中心服勤人員，確保高樓防災中心熟悉各項消防系統操作，落實平時防火及強化初期應變。

針對高樓火災搶救策略，新北市消防局表示，平時實兵演練著重於高樓利用大樓本身設備為主要手段，例如高樓火災搶救應以消防安全設備、防火避難設施及防災中心之各項設備等為主，以防止火勢延燒，確保人員成功避難及逃生。

新北市消防局進一步表示，另利用科技化設備救災，運用紅外線熱顯像儀（TIC）改善火災現場能見度、入室迅速找到火點；無人機協助場域勘查，研判災害現場危害性並以科技化裝備入室救災，除更有效率針對起火位置加強部署，更能確保同仁救災安全。

新北市長侯友宜強調，高樓建築物的公共安全攸關市民生命財產，已指示市府公安小組全面盤點，並針對施工中大樓、老舊建築物加強公安聯合稽查，以維護本市公共安全、提供市民完善的居住環境。

