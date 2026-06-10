新北停車位新制！ 「一戶一車位」將鬆綁 彈性代金機制也上路

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新北市今（10日）公布交評審查新制，將汽車位與一戶一車位傳統標準鬆綁，改採差異化與彈性設置，並首度納入停車位代金機制，市府表示，此舉有助減少不必要的停車空間興建成本，避免相關費用轉嫁至房價，讓住宅產品更貼近實際居住需求。

告別一戶一車位傳統標準

隨著居住型態改變與小坪數住宅增加，過去不分坪數一律採取一戶一汽車位的傳統標準，已逐漸與市民實際用車習慣脫節。新北市政府交通局簡任技正吳政諺指出，隨著大眾運輸愈來愈便利，市府在歷經多次邀集產官學界及相關機關研商後，正式訂定更符合現況的交通影響評估審查原則。

捷運周邊與都更案彈性鬆綁

新上路的審查原則在機車部分採取一戶一機車位，但在汽車停車位方面則展現高度彈性。吳政諺表示，針對小坪數住宅、都市更新案件，以及鄰近捷運、臺鐵、輕軌等公共運輸場站周邊的開發案（TOD），新制採取差異化及彈性設置機制。如此一來，不僅能讓停車空間規劃符合實際需求，避免車位供給過多造成資源浪費，更能進一步減少不必要的開發成本，避免興建成本過度反映在房價上。

空間受限可繳代金替代

考量到部分開發基地受限於地形或空間條件，實務上難以設置足夠的停車位，這次新制也特別納入停車位代金機制。未來開發單位如果遇到空間限制，得依規定繳納代金來替代設置。新北市交通局強調，這筆代金收入將專款投入停車場建設及停車環境改善，提升整體停車服務品質，讓開發效益回饋給城市的公共建設。

降低開發成本邁向宜居城市

新北市交通局表示，本次交評審查新制兼顧居住需求、交通管理與產業發展，不僅提供開發單位更明確的規劃依循，也有助於降低不必要的住宅開發成本，讓市民享有更合理的居住環境與更完善的停車服務，朝向宜居、便利及永續發展的城市目標邁進。

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（封面示意圖/AI生成）

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