新北停車場貨車起火波及8車 瓦斯洩漏加上電路秀逗恐為主因

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市五股昨深夜11時許傳火警，中興路一段某巷弄一處私人停車場，1輛貨車突然起火，波及其他8輛汽車。警方、消防據報趕抵，即刻將火勢撲滅，警方後續調閱相關監視器，初步排除人為縱火；而現場有1輛行動餐車，上頭擺的瓦斯桶沒有關緊，不排除與此有關。

據悉，昨下午餐車就停進該停車場，後續貨車於晚間10時許停進停車場，兩車就停在隔壁。晚間11時許有民眾發現起火，即刻通報119、110，警方、消防即刻趕抵，將起火的全部車輛撲滅。最後統計，包含貨車在內一共9車遭殃，3輛全毀、3輛半毀，還有3輛輕微受損，本案沒有人傷亡，為不幸中大幸。

停車場監視器損壞，警方調閱其他相關監視器，消防局火災調查科人員也於現場進行勘查，發現餐車上的瓦斯桶沒關緊，造成瓦斯些許洩漏，而貨車後方的升降板馬達有短路現象，恐為引起火災的主因，詳細起火原因仍待後續釐清。

