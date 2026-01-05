新北傳統工藝特展 獲法國設計獎

「二０二五新北市傳統工藝暨城市容顏特展」榮獲二０二五法國設計獎概念設計類─展覽與活動類金獎肯定。 （新北文化局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府文化局策辦文資新生活「二０二五新北市傳統工藝暨城市容顏特展」，榮獲二０二五法國設計獎概念設計類展覽與活動類金獎的肯定；市長侯友宜表示，此項殊榮不僅展現新北市在文化資產保存與創新策展上的深厚實力，也讓台灣文化設計再次被世界看見。

文化局指出，這次獲獎的「二０二五新北市傳統工藝暨城市容顏特展」，於新店十四張歷史建築園區展出，以「文資新生活」為主題，規劃百感交集、古厝新生、記憶容顏、鑼鼓齊鳴等四項子題展覽，並結合多場導覽，呈現新北市在有形與無形文化資產保存、推廣及活化再利用上的階段性成果。

文化局長張䕒育表示，「新北市傳統工藝暨城市容顏特展」在整體概念發想、策展手法及執行層面皆展現高度完成度與創新表現，成功融合傳統文化美學與當代設計語彙，獲得國際高度關注與讚譽。

侯友宜表示，此一特展榮獲法國設計獎金獎，是對新北市府長期推動文化資產保存、活化與創新運用政策的肯定，未來市府將持續透過跨域合作與創新策展，讓新北文化走向國際、與世界接軌。