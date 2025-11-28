新北僅1雲梯車能應對70公尺高樓 林國春偕多位議員齊籲中央別讓地方單打獨鬥

248251128a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對日前香港宏福苑大火揭示的都市高樓安全漏洞，新北市議員林國春、王威元、林金結、洪佳君等4人今（28）日共同召開記者會，呼籲中央不應讓地方「單打獨鬥」，應儘速公布財劃法試算表，協助地方強化高樓救災量能。新北市人口稠密、高樓密佈，4位議員從裝備、統計數據、中央補助、市府現行措施等4面向提出全面建議，強調應加快強化高樓救災量能，避免憾事在新北重演。

王威元指出，新北市高樓密集，但全市能應對70公尺高度的雲梯車僅有一部，地方部署需仰賴「確定的財源」與「可預期的調度」，中央日前提出的行政院版財劃法遲不公布完整試算表，使得增購設備與更新時程的規劃陷入停滯。他也質疑：「高樓越蓋越多、救災需求越來越複雜，但中央連基本試算都不公開，地方如何完整規劃消防量能？」

為了佐證新北救災的迫切困境，林金結公布最新數據，截至去年底，轄內50公尺以上高樓已達3444棟、70公尺以上更有1552棟，且數字持續攀升，促請市府發布全面的高樓救災能力盤點報告，讓市民瞭解車輛、設備、人力、跨區機制與應變路線等資訊，以求心安。他語重心長地表示：「我們真心希望市府與議會共同努力，避免新北發生同樣的遺憾。」

林國春的發言將砲火導向中央預算分配，點名中央近期斥資6447萬元印製民防手冊，對比地方雲梯車不足、消防員權益未獲保障等「人民最有感」的問題，顯得極為諷刺。他呼籲：「錢要花在刀口上。地方的消防救援是第一線的國安，中央不應讓地方政府每次都自行吸收成本。」

洪佳君引用市府新聞稿說明新北的積極作為，包括已列管1339處高樓建築，並要求定期辦理公安及消防檢修申報；針對複合用途高樓則落實共同防火管理制度；市府亦已啟動施工中大樓的聯合稽查，「市府這段時間動得很快，聯合稽查、要求防災中心強化訓練，這些方向都是對的」。然而她亦提醒，外牆修繕、鷹架材料管理、避難演練等環節仍須持續追蹤，不能因短期盤點就鬆懈，應將這次香港大火視作長期檢討的起點。

4位議員在記者會結束時發表了共同聲明，指出香港的悲劇是嚴厲警示，在高樓城市中，每一次疏忽都可能引發大災難。4位議員重申，新北作為全國人口最多的城市，政府必須同時強化設備、人力、稽查與中央補助，方能確保市民的安全無虞。

