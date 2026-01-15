社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

毒品唾液快篩上路後，成果顯著，但也讓"拖吊保管場"亮紅燈！在警方強力打擊下，從去年11月20日到年底，短短42天，就查出832起毒駕案件，等於一天就有20件，查扣的車輛也讓拖吊保管場快吃不消，新北市9處公有拖吊保管場，7處滿載，交通大隊表示，要活化場內的畸零空間，增加停放容量。

銀色轎車油門一踩，高速撞擊前車，車子瞬間起火燃燒。

怎麼會完全沒在看路？警方一測，果然又是"毒駕"，男子吸食喪屍煙彈後，行經三重環河北路，釀成嚴重車禍，被撞駕駛因此傷重不治。

新北僅42天揪832起毒駕案 "扣車倍增"7處保管場滿載。（圖／民視新聞）





像這樣毒駕撞死人，早已不是第一次，更讓侯友宜怒批"殺人工具"滿街跑，實在零容忍，不過要打擊"毒駕"，工具也要有，在唾液毒品快篩上路後，成效顯著。

驚人的數字背後，也代表毒品氾濫相當嚴重，警方強力執法下，短短42天，就查出832件毒駕，但這些車輛得查扣保管，暴增的數量，讓拖吊保管場的空間也亮紅燈，新北9處公有拖吊保管場，7處客滿。





新北僅42天揪832起毒駕案 "扣車倍增"7處保管場滿載。（圖／民視新聞）





不只三重，新店、汐止、林口、海山、永和、新莊保管場也都面臨相同問題，像是2024年7月，毒駕撞死三重員警的車輛，時隔一年多還在，即使已經是一團廢鐵，但案件還在審理，車輛無法報銷。舊的無法移走，新的又不斷來，保管場簡直快吃不消。

毒駕數量超驚人，隨著政府積極查緝，保管場空間也在加強盤點及運用。





