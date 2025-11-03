新北優先拆除隔間頂加出租違建 將向屋主追繳所需費用

還記得嗎？2017年11月，發生在新北中和區的這場重大火警，當時房東為了賺取租金，違規隔成25間木造隔間套房出租，導致多人命喪火場。為維護公共居住安全，新北市違章建築拆除大隊，優先將頂樓加蓋隔成多間套雅房、出租牟利的建築，列為優先強制拆除對象。

統計今年到9月為止，新北市已經拆除改善超過300件違建案例，就是要防止公安意外，如果屋主不願自行拆除改善，就會由違章建築拆除大隊前往拆除，再向屋主收取拆除費。

新北市府違章建築拆除大隊副總工程司林奕佐表示，「頂加的套房人員出入會比較複雜，而且它是營利的行為，如果遇到一些火災，或是消防設備不完備，可能會造成租客生命安全的疑慮。」

拆除大隊表示，影響公共安全、擅自增設多電錶的格局套房又出租使用，經兩次函文通知違建人，得配合出席勘查。如果涉及規避檢查或避不見面，可依《建築法》相關法規，處6到30萬元等罰鍰限期改善。消防專家提醒，民眾除了留意租屋處，是否為違建，還要注意是否裝置住宅用火災警報器，以及配置滅火裝置或使用不燃隔間材質。

消防專家林金宏指出，「我覺得既然是違建，就代表它不是依法規建造的，所以它裡面可能會應設的消防設備他沒有設，再加上因為它頂樓的空氣比較流通 ，所以發生火災的時候，蔓延速度也會相對的比較快。」

崔媽媽基金會法律服務組組長曹筱筠表示，「它就是一個違法建物，他要把它重新再拉了它的水電，那所以用水用電的安全要注意，那當然還有電錶它怎麼分配，這些事情都要去留意。」

民間團體提醒，租客看房時不妨輕敲隔間處，藉此了解隔間材質，才能避免隔音差和防火等問題，維護自身居住安全。