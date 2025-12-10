新北優良公寓大廈評選 土城員和社宅拿下特優

(記者謝政儒綜合報導)114年「新北市優良公寓大廈評選活動」結果揭曉，最終由「福瑞斯國際公寓大廈管理維護股份有限公司」所管理的土城員和青年社宅榮獲特優獎。



為提升新北市居住品質、建立優質社區，塑造友善宜居城市，新北市府工務局每年舉辦「優良公寓大廈評選活動」，鼓勵市民積極參與社區管理維護，培養社區意識，落實節能減碳。114年度評選結果於(8)日頒獎揭曉，由福瑞斯國際公寓大廈管理維護股份有限公司所管理的「土城員和青年社宅」，榮獲社宅物業管理特優獎肯定。







為了讓新北社宅住戶住得更安心、舒適，新北住都中心將「物業管理品質」視為營運核心。透過實施年度「社會住宅暨物業管理評鑑」，中心不僅推動管理單位的良性競爭，更藉由社區現場評鑑及住戶問卷調查直接傾聽住戶心聲，將這些回饋轉化為未來社宅優化的具體方向。最終脫穎而出的頂尖物管公司，更將透過市府「優良公寓大廈評選活動」公開表揚，樹立服務標竿。



新北住都中心副執行長林士森表示，為確保社宅維護管理品質，中心每年邀請領域專家學者組成評鑑委員會，針對行政組織與經營、現場專業服務、社區事務執行及創新作為等面向進行評鑑考核。中心透過與市府的合作，讓表現傑出的轄內社宅物管公司能站上頒獎舞台，由市長親自授獎。這不僅是對第一線物管人員辛勤付出的最高肯定，也期許團隊能持續保持卓越，為住戶創造更優質的生活品質。



福瑞斯國際公寓大廈管理維護股份有限公司說明，「土城員和青年社宅」此次有幸獲獎並榮登市府舞台，非常感謝住都中心的指導與肯定，讓我們能在現場落實優質管理，而獲獎也是對公司最大的肯定與激勵，福瑞斯物業團隊將持續努力為住戶打造安心舒適的居住環境。