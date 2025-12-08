新北優良公寓評選 24社區獲獎

新北市府8日舉行「114年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮，共有24個社區獲得特優、優勝及傑出獎項。新北市長侯友宜（後排右四）頒發獎金及獎狀。（柯毓庭攝）

新北市府8日舉行「114年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮，共有24個社區獲得特優、優勝及傑出獎項。新北市長侯友宜出席頒獎，除了肯定社區自主管理成效、大讚不容易外，也感謝管理委員會積極配合公部門推動政策，期待一起並肩作戰、讓新北更好。

侯友宜表示，新北市人口已經達到404萬餘，尤其隨著都市型態的改變，公寓大廈愈蓋愈多，都市蓬勃發展，如何讓這個都市能夠更安居樂業，需要大家互相幫忙，讓新北市更好，也往往因為公寓大廈人口愈多，管理委員會所承擔的責任是愈來愈巨大。

侯友宜指出，透過評選機制表揚績優社區，不僅能樹立管理標竿，更能凝聚住戶向心力，公私協力攜手優化居住品質，提升城市幸福感。他感謝社區大樓的管理委員會積極配合市府政策推動，包含環境永續、社福關懷等，社區管理委員會扮演非常重要的推手。

今年度大型社區組特優獎為土城區「華固新綠洲社區」，中型組特優獎由鶯歌區「微笑海悅社區」獲得，小型組特優獎則是新莊區「潤泰峰盛社區」，土城區「名軒皇城社區」則榮獲風華再現組特優。

工務局表示，114年優良公寓大廈評選以「愛咱的厝、咱的社區」為主題，區分為小型、中型、大型、風華再現及山坡地社區組等5個組別。市府邀請產官學界共16位專家學者組成評選委員會，歷時2個月實地考察與綜合審查，從78家參賽社區中選出優良典範。

工務局長馮兆麟強調，「安居樂業」向來是新北市府重要目標，積極推廣環境永續、社福關懷及社區防災推動等政策，而社區配合政策更能發揮事半功倍的效果，充實社區管理能力，共同營造盡善盡美的家園。

馮兆麟表示，除了社區外，今年還有6名優良管理服務人員及4家管理維護公司獲獎，社區管理除了管理委員與住戶投入，公寓大廈管理維護公司及管理服務人員也扮演關鍵角色，提供專業意見及協助管理委員會處理社區日常事務，有助社區業務穩定運作與市府政策推動，感謝這些人士默默付出的辛勞，與市府合力建構宜居好生活。