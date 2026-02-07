新北優質巨蔥評鑑 5人獲鑽質獎

新北市農會舉辦一一五年度優質巨蔥評鑑會暨頒獎表揚，蘆洲農民呂耀忠種出香氣濃郁、美味甘甜的巨蔥，獲得「鑽質獎」。

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市農會七日在台北希望廣場舉辦「一一五年度優質巨蔥評鑑會暨頒獎表揚」，由蘆洲區蔥農呂耀忠、林金盛、璩秀蕊、陳友嘉及金山區郭得成奪下「鑽質獎」。農業局表示，藉由評鑑表揚鼓勵蔥農持續提升栽培技術，提供消費者安心健康的優質農產品。

巨蔥又名甜蔥、東京蔥，外型碩大白胖、肉厚纖維細，富含維生素與膳食纖維，口感香氣濃郁、鮮甜不嗆辣，是日式料理的常客。其蔥白甘甜耐煮，適合燉肉、火鍋或直接作為主菜；蔥綠則富含鈣質與維生素，適宜煎蛋或熬湯提味，料理變化豐富，簡單切段後乾煎或燒烤，撒上海鹽即可品嘗原味，成為國人餐桌上的優質選擇。

市農會總幹事張麗梅表示，近年巨蔥推廣有成，加上單價高、需求穩，農友紛紛投入生產，今年參賽區域較去年增加三區。

今年度優質巨蔥評鑑比賽共有二十區蔥農參加，並邀請台中農改場、桃園農改場及新北果菜運銷公司等專家擔任評審，評比包括外觀性狀、特性（莖、葉長寬）、口感風味及甜度等四大項，評選出鑽質、金質、銀質、銅質及優良五組，各組錄取五名，共二十五名獲獎。

評審呂朝元表示，巨蔥喜好十二至十八度的冷涼環境，適合於北台灣種植，尤其在氣候穩定的冬季生長表現最佳。呂耀忠分享，巨蔥首重土壤透氣與排水，透過精準培土與水肥管理能提高莖白長度，培育出莖白葉綠、甜度十足的品質。

農業局表示，未來將持續推動巨蔥行銷，協助農友降低生產成本，實質提升農業收益。購買巨蔥可洽台北希望廣場（０二）二三九三０八０一。