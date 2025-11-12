新北優質旅宿任你挑 普發加碼遊住最超值

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

新北市觀光旅遊局今(12)日公布今年度獲選的47家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單！這些獲獎的旅館、民宿不僅持續提升硬體設施，更致力精進服務品質，用心打造每一段難忘的住宿時光。

侯友宜市長親自表揚新北優良旅館得金獎業者，鼓勵業者共同打造新北市優質住宿環境。（圖／新北市政府觀光旅遊局）

今年得獎名單包含富信大飯店、傑仕堡有氧酒店、大板根渡假酒店、白金花園酒店、挪威森林森森休閒旅館、集璦飯店、趣淘漫旅-台北Hotel Cham Cham Taipei、新北北海溫泉洲際酒店、福容大飯店 淡水漁人碼頭、福容大飯店 福隆、福容大飯店 台北二館、將捷金鬱金香酒店、福容大飯店 福隆貝悅、two tails Luzhou、海灣假日酒店、挪威森林精品SPA汽車旅館、驛德世紀酒店、沐舍溫泉渡假酒店、薆悅酒店野柳渡假館一館、遠東金山海灣溫泉HOTEL、台北集賢商旅、悅池精品旅館、Q汽車旅館、首府大旅社、黑熊好眠站、友愛金色商旅、台麗精品旅店、柜富旅店、挪威森林頂級汽車旅館、石山水禪民宿、秀川居、隱山居民宿、私藏52、天空小品民宿、有餘和宿、九份-山嶼海親子民宿、微旅、望幽谷民宿、慢時光民宿、逸境、福隆藍海民宿、錸捷行旅、北岸民宿、應許美地民宿、溪邊小築民宿、雲山水小築民宿、這一站幸福民宿多家旅宿業。無論是坐擁絕美山海景觀的特色民宿，還是親子共遊的歡樂飯店，旅客都能在新北找到理想的住宿選擇。

為表揚獲獎業者，新北市觀光旅遊局特別打造精緻獎座，並於今(12)日於市政會議頒獎典禮中公開表揚，這份榮耀不僅肯定業者在服務與品質上的卓越表現，也象徵著新北旅宿產業的持續進步與用心。因為有新北優良的旅宿業者，旅人才能在欣賞風景之餘，收穫珍貴而難忘的回憶。

本次獲獎的優良旅宿及魅力民宿也有配合中央普發現金政策，新北市觀光旅遊局同步推出「現金變旅程，入住新北享折扣」系列活動，期望帶給旅客最實惠的住宿優惠! 市府誠摯邀請全國民眾把握機會，將現金化作美好旅程，走進新北、體驗優質住宿與多元魅力。例如大板根渡假酒店推出「普發壹萬元 板根再加碼」，凡訂購溫泉系列房型並續住第二晚，即享定價五折優惠，泡湯券、餐券亦有折扣；福容大飯店 福隆也推出「普發萬元買萬送萬住房專案」，可享3天2夜連續住房，開啟高CP值海岸度假之旅。新北市觀光旅遊局貼心提醒，每家旅宿業者優惠期限不同，民眾可上各業者官方網站查詢相關資訊，規劃最適合的旅宿行程!

此外，充滿馬戲繽紛魅力的「2025新北歡樂耶誕城」即將登場！活動將於11/14（五）熱鬧開城，點亮冬季最浪漫的城市夜空，讓整座城市化身為璀璨華麗的馬戲舞臺。誠摯邀請民眾走進馬戲嘉年華的歡樂世界，感受節慶的熱力與歡騰！同時，也邀請旅客安排新北住宿行程，入住優良旅館與魅力民宿，體驗最完整的新北冬季假期，留下溫馨難忘的旅遊回憶。

新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長表示，今年獲選的「新北市優良旅館及魅力民宿」，皆經過專家學者組成的專業評鑑團隊，從硬體設備、服務品質等方面進行嚴格評比。這些獲獎的旅宿不僅擁有優質的硬體設施，更提供細心周到的服務，絕對能讓旅客擁有美好的住宿體驗。透過評選提升新北市旅宿產業的整體品質，並為民眾提供更多優質的住宿選擇。誠摯邀請大家來新北市，親自感受這些獲獎旅宿的獨特魅力，無論是漫遊淡水河畔、品味老街美食、夜晚暢遊「新北歡樂耶誕城」等等，創造專屬於新北的美好回憶！更多更完整的優良旅館及魅力民宿名單可至「新北市觀光旅遊網」及新北優質旅宿電子書 《Check in第二個家 新北優質旅宿+》查詢。

