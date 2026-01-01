新北元旦升旗健走迎新年 八千市民齊唱再出發

（記者陳志仁／新北報導）迎接民國115年，新北市政府今（1）日在板橋435藝文特區舉辦元旦升旗暨健走活動；由新北市少年合唱團領唱國歌，市府團隊、民意代表與逾8,000名市民齊聲合唱〈明天會更好〉、〈再出發〉，在溫暖歌聲中迎接嶄新一年，展現城市活力與希望。

圖／元旦升旗典禮由三軍儀隊退伍弟兄協會（退儀邦）擔任旗手。（新北市政府民政局提供）

新北市長侯友宜表示，升旗不僅象徵對國家與城市的承諾，更代表在新年伊始，凝聚共同迎向未來的決心；今年特別安排〈明天會更好〉與〈再出發〉，分別象徵在挑戰中保持信心，以及確立方向、團結前行，期許2026年臺灣社會穩定、人民平安，持續向前。

圖／年僅10歲的小禮兵孫孫俐落操槍備受矚目。（新北市政府民政局提供）

侯友宜回顧新北市去（114）年的施政成果指出，公共托育與長照日照的服務持續擴增，減輕家庭照顧負擔；軌道建設多線並進，交通路網逐步的成形，包括三鶯線、淡江大橋等重大建設，預計於今（115）年陸續通車，為城市發展寫下重要里程碑。

侯友宜也提到，過去一年國際局勢動盪、社會挑戰嚴峻，臺灣內部的對立與衝突，讓民眾感到不安與焦慮；他強調，人民最需要的是團結與同理，呼籲社會能多一分同理心、少一分政治衝突，以人民為出發點，用實際行動為這塊土地努力做事。

新北市政府民政局長林耀長補充，今年活動主題為《新北好YOUNG doo doodoo》，邀請碰碰狐與鯊魚寶寶陪伴親子迎新年；健走路線串聯新海濕地、新月廣場及新莊廟街武聖廟、慈祐宮等集章點，並結合在地商圈優惠與祈福活動，讓市民在運動、消費與祈福中，為新的一年注入滿滿正能量。

