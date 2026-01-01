新北元旦升旗典禮 正能量中迎接嶄新一年

記者林普天／新北報導

新北市政府今（1）日在板橋435藝文特區馬卡龍草原舉辦元旦升旗典禮，由新北市少年合唱團領唱國歌，並與市長侯友宜、市府團隊及現場超過8000位市民齊聲合唱〈明天會更好〉及〈再出發〉，在正能量歌聲中迎接嶄新一年，為城市注入希望與祝福。

侯友宜表示，升旗是我們對城市、對國家的承諾。在新北市，不分你我、不分立場，ㄧ起為這片土地做事、做出成績。新北這幾年公托已達128家、日照超過100處，軌道建設與淡江大橋陸續完成，城市一步一步向前。面對挑戰，只要不失去信心，就能再出發；只要團結同行，明天一定會更好，盼望2026臺灣團結、新年平安。

活動現場從暖場節目就活力滿滿，三軍儀隊退伍弟兄協會（退儀邦）精湛技巧的操槍表演，展現磅礡氣勢；新北國王隊啦啦隊活力四射的熱舞演出，更點燃現場氣氛；還有鯊魚寶寶也在健身教練帶領下，與大小朋友一同跳健康操，現場歡笑聲不斷。

升旗典禮由退儀邦及年僅10歲的小禮兵孫孫引領國旗進場，俐落操槍與整齊劃一步伐，展現高度默契；隨後由新北市少年合唱團領唱國歌及多首正能量歌曲，在嘹亮歌聲中為新的一年注入前進的力量。

升旗典禮由退儀邦引領國旗進場。(新北市政府提供)