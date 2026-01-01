政治中心／王毓珺 吳培嘉 新北報導

迎接2026年，新年第一天，新北市舉辦元旦升旗暨健走活動，吸引超過8千人參加，市長侯友宜也來到現場，他細數過去，新北市行政、交通、福利等的發展，也用歌曲"再出發"，幫新北市注入能量，期盼新的一年能夠更好。

在台上跟著歌曲旋律，盡情舞動、享受，新北市長侯友宜，2026年第一天，來到元旦升旗典禮，用歌曲"再出發"，希望新的一年能更好。

廣告 廣告

新北市長侯友宜：「新年新希望我最盼望的，是新北好台灣好，不管是在市政國政，我們都能夠更穩定的往前走，台灣需要的是，大家面對所有的外面的挑戰，更能夠攜手一起合作，讓我們這一塊國家，能夠更和平更穩定更繁榮。」

新北元旦升旗吸逾８千人參加 侯友宜：期盼新的一年能夠更好

新北元旦升旗吸逾8千人參加 侯友宜盼新年能更好（圖／民視新聞）





侯友宜細數過去，新北發展不停歇，除了淡江大橋、捷運三鶯線、第二行政中心，將在今年實現，同時也加碼生育獎金、擴大好孕專車補貼、敬老愛心卡使用範圍等福利措施，更落實元旦跨橋親子健走活動，吸引超過8千人參加。

新北元旦升旗吸逾８千人參加 侯友宜：期盼新的一年能夠更好

新北元旦升旗吸逾8千人參加 侯友宜盼新年能更好（圖／民視新聞）





新北市長侯友宜：「我看到我們新北市的市政建設，不管是在軌道建設三鶯線，甚至淡江大橋，以及在社會福利不斷地加碼，帶給人民幸福，這是我最期盼的是，新北市民一年比一年好過，再好不過，這才是我把握當下努力全力衝刺。」

活動現場，不光有退儀邦的精湛操槍表演、新北國王隊啦啦隊熱舞，更有孩子們最愛的鯊魚寶寶，在健身教練的帶領下，跟大小朋友一同跳健康操，為新的一年注入滿滿活力。

原文出處：新北元旦升旗吸逾８千人參加 侯友宜：期盼新的一年能夠更好

更多民視新聞報導

屬意李四川？鄭麗文指新北不至於走到初選

黃國昌喊「吃熱營養午餐」！林延鳳：看板掛「新北我來」卻住台北？

告別2025！跨年夜淡水煙火畫面曝光

