新北元旦升旗移師435藝文特區 健走抽手機大獎

（中央社記者曹亞沿新北9日電）新北市115年元旦升旗暨健走活動首度移師板橋435藝文特區，邀卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶。民政局說，民眾當天完成指定任務還有機會抽iPhone 17等大獎，明天上午10時開放報名。

新北市政府今天舉辦115年元旦升旗活動記者會，宣布115年元旦活動首次移師板橋435藝文特區馬卡龍草原舉行，並邀請卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶陪伴大小朋友，現場將以歌舞帶動活力迎新年。

新北市副秘書長柯慶忠表示，新北首度在板橋435藝文特區舉行元旦升旗活動，健走路線將從板橋跨越新月橋至新莊廟街，串聯兩地重要景點。

健走活動將從板橋馬卡龍草原出發，跨過新月橋前往新莊廟街後折返主會場，全程約3.4公里，沿途設置「新海濕地」「新月廣場」「武聖廟」與「慈祐宮」共4處集章點，民眾憑集章卡於任一點蓋章，即可回到主會場兌換鯊寶餐袋及鯊寶應援巾。

民政局指出，元旦升旗暨健走活動明天上午10時開放報名，限量2000名。民眾在當天完成集章任務者，除可獲得鯊寶餐袋及鯊寶應援巾外，還可參加抽獎，有機會抽中iPhone 17、Switch 2等大獎。

民政局長林耀長補充，元旦活動自1月1日上午9時起至下午3時止，除了有多組表演團體接力演出，還有童趣市集、新北青農等文創攤位。民眾持新北幣APP至新北幣活動攤位掃描QR Code，即可獲限量發送的100元店家優惠券。詳情可至民政局官網或「新北民政保平安」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：方沛清）1141209