新北元旦升旗移師435藝文特區 健走跨越新月橋迎新年

新北市民國115年元旦升旗活動將移師板橋435藝文特區馬卡龍草原，以《新北好YOUNG doo doo doo》為主題，結合健走從板橋跨越新月橋至新莊廟街。（柯毓庭攝）

新北市民國115年元旦升旗活動將移師板橋435藝文特區馬卡龍草原，以《新北好YOUNG doo doo doo》為主題，結合健走從板橋跨越新月橋至新莊廟街。民政局今（9）日舉辦活動記者會，副祕書長柯慶忠表示，健走活動路線串聯大漢橋兩地重要景點，象徵人文交流與區域共榮，歡迎市民一同動起來，以好心情、好步伐迎接全新的運勢。

柯慶忠表示，新北市元旦升旗活動邁入第16年，首度選在板橋435藝文特區舉行，沿途設置了4個打卡點，過去沒有做這樣的健走路線，今年民政局非常用心選定了這個路線，歡迎大朋友、小朋友都來參加元旦健走，讓市民朋友除了健走，也可以了解新北市大漢溪兩岸的一些相關建設。

廣告 廣告

健行進入新莊武聖廟老街後，武聖廟主委也特別準備提供1000個開運的金幣，來祝福所有參與健走活動的市民，在115年都能夠順利圓滿，另外升旗活動也準備了許多精美抽獎的禮品。（柯毓庭攝）

柯慶忠強調，市府非常重視這部分建設，包括兩岸的一些活動場域，還有自行車步道、公園濕地，都做了很多開發，健行進入新莊武聖廟老街後，武聖廟主委也特別準備提供1000個開運的金幣，來祝福所有參與健走活動的市民，在115年都能夠順利圓滿，另外升旗活動也準備了許多精美抽獎的禮品。

民政局指出，此次活動邀請超人氣卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶見面會陪伴大小朋友活力迎新年，現場將以歌舞帶動，營造歡樂氣氛，健走自馬卡龍草原出發，經新月橋前往新莊廟街後折返主會場，全程約3.4公里，沿途設置「新海濕地」、「新月廣場」、「武聖廟」與「慈祐宮」共4處集章點，民眾憑集章卡於任一點蓋章，即可回到主會場兌換鯊寶餐袋及鯊寶應援巾。

民政局長林耀長補充，元旦活動自上午9時起至下午3時止，現場安排多組表演團體接力演出，更規畫童趣市集，匯集新北嚴選商家、新北青農等文創攤位。民眾持新北幣APP至新北幣活動攤位掃描 QR Code ，即可獲得 100 元合作店家優惠券，數量有限，送完為止。請提前下載並註冊成為新北幣APP會員，至活動現場完成指定任務即可領取新北幣。

活動將於明日上午10時準時開放報名，限量2000名。民眾成功報名並於當日完成指定集章任務者，除可獲得鯊寶餐袋及鯊寶應援巾外，還有機會抽中 iPhone 17、Switch 2 等豐富大獎。

更多中時新聞網報導

TPBL》阿巴西帶傷照飆分 特攻扳倒戰神

迎2026年 投資股優於債

外送保底45元 工會批保障平台