新北元旦升旗 侯友宜盼市政、國政都能穩健往前走

新北市政府今在板橋435藝文特區舉辦元旦升旗典禮。（王揚傑攝）

新北市政府今在板橋435藝文特區舉辦元旦升旗典禮。（王揚傑攝）

新北市政府今在板橋435藝文特區舉辦元旦升旗典禮。（王揚傑攝）

新北市政府今在板橋435藝文特區舉辦元旦升旗典禮。（王揚傑攝）

新北市政府今在板橋435藝文特區舉辦元旦升旗典禮。（王揚傑攝）

新北市政府今在板橋435藝文特區舉辦元旦升旗典禮。（王揚傑攝）

新北市政府今在板橋435藝文特區舉辦元旦升旗典禮。（王揚傑攝）

為迎接民國115年，新北市政府今（1）日在板橋435藝文特區舉辦元旦升旗典禮，新北市長侯友宜、市府團隊及現場逾5000位市民由少年合唱團領唱國歌，仰望國旗冉冉升起。侯友宜表示，新年新希望，最盼望的就是新北好、台灣好，市政、國政都能夠更穩健的往前走。

侯友宜致詞時表示，升旗象徵對城市、國家與未來的共同承諾，也是在新年的開始，展現迎向美好未來的態度與決心。台灣需要的是面對所有外在的挑戰，能夠攜手合作，讓我們國家能夠更和平、更穩定、更繁榮。

廣告 廣告

侯友宜回顧新北市去年的建設成果，包含公共托育及日照服務中心持續增加，軌道建設多線並進且逐步到位，重大交通建設如三鶯線、淡江大橋將於今年陸續通車，為城市發展創下重要里程碑。

侯友宜語帶感觸說，去年國際局勢動盪、社會挑戰嚴峻，台灣內部的對立與衝突讓民眾感到不安與焦慮。人民最需要的是所有人能團結，期盼社會能多一分同理心、少一分政治衝突，以人民為出發點，共同以實際行動為這塊土地做事。

今年元旦升旗結合健走活動，升旗典禮結束後民眾可依個人體力選擇路線，步行前往「新海濕地」、「新月廣場」及新莊廟街的「武聖廟」、「慈祐宮」4處集章點，沿途有超人氣卡通角色碰碰狐及鯊魚寶寶陪伴，還有拍照背板供大小朋友邊健走、邊拍照。

民政局長林耀長表示，本次活動主題《新北好YOUNG doo doodoo》，結合新莊廟街商圈，民眾持集章卡至廟街老順香餅店、阿瑞官粿店百年老店及在地美食等指定合作店家消費，即可享有專屬優惠，還可到新莊武聖廟及慈祐宮祈福，領取開運金幣與平安符，為新的一年開運加持。

健走後還有摸彩活動，參加者有機會抽中iPhone17、Switch2等多項大獎，也安排多組表演團體輪番演出，內容豐富多元，並規畫童趣市集，集結新北嚴選商家、新北青農及特色文創攤位，供民眾逛市集、品嚐美食。

【看原文連結】