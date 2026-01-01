新北元旦升旗 侯友宜：盼中央地方、朝野領導人別充滿政治算計

2026年元旦新北市升旗典禮結合健走活動舉行，今(1)日在板橋435藝文特區登場。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕2026年元旦新北市升旗典禮結合健走活動舉行，今(1)日在板橋435藝文特區登場，市長侯友宜與市府團隊、8000多位市民一同迎接新年。侯友宜表示，去年世界局勢動盪、社會充滿挑戰、台灣內部對立、衝突，讓人民跟著充滿不安與焦慮，人民最需要的絕非對立與內耗，而是需要團結、決心、行動解決問題，讓台灣更好，衷心期盼中央地方、朝野領導人不要充滿政治算計，要對民眾多一份同理心、少一份沒必要的政治衝突。

侯友宜也細數任內建設成績表示，公托已經達成128家，即將達成130家，日照已達100家，軌道交通建設則有捷運三鶯線今年一定會通車、淡江大橋通車，未來新北市軌道建設每10萬人有3座車站，超過日本東京，這些都是歷史里程碑。

民政局長林耀長指出，今年升旗活動首次在板橋435藝文特區舉行，升旗典禮由三軍儀隊退伍弟兄協會及10歲小禮兵孫孫引領國旗進場，由新北市少年合唱團領唱國歌、獻唱，並規劃跨橋親子健走活動，串聯板橋區與新莊區的藝文與歷史場域，規劃「新海濕地」、「新月廣場」及新莊廟街「武聖廟」與「慈祐宮」共4處集章點，民眾可依體力選擇路線，也邀請卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶陪伴親子迎新年，現場還有摸彩活動、市集活動。

民政局補充，市府與新莊廟街商圈合作，民眾持集章卡至廟街指定合作店家消費，即可享有專屬優惠，還可到新莊武聖廟及慈祐宮祈福，領取開運金幣與平安符。

