社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

〝2026新北元旦健走活動〞首度在〝板橋435藝文特區〞舉行，這一次特別邀請超人氣卡通明星〝碰碰狐〞和〝鯊魚寶寶〞同歡，打造充滿童趣的健走，路線全長3.4公里，從板橋橫跨新月橋到新莊地區，而且，完成任務，就有機會抽中iPhone17、Switch2等豐富大獎。

主持人：「新北好YOUNGdoodoodoo，請啟動。」

按下按鈕，正式宣布，2026元旦健走活動，即將歡樂登場。

廣告 廣告

小朋友們變身小鯊魚，活力十足開心跳舞，因為今年健走就是結合小朋友最愛的「鯊魚寶寶」、「碰碰狐」超人氣卡通，要來陪大朋友、小朋友一起迎新年。





新北元旦升旗"435藝文特區"登場! 卡通明星陪迎新年

新北元旦升旗"435藝文特區"登場! 卡通明星陪迎新年。（圖／民視新聞）





新北市政府副秘書長柯慶忠：「伴手禮就是鯊魚寶寶，剛剛所有媒體先進，都有看到我們的鯊魚寶寶，現場的部分會做一些發放。」

2026年"新北元旦健走活動"，今年首度在"板橋435藝文特區"舉行，路線更跨區到新莊，全長3.4公里，民眾跨越"新月橋"，就能來到新莊廟街，沿途欣賞美麗景色，到了新莊「武聖廟」及「慈祐宮」，還能拿開運限量金幣跟平安符。





新北元旦升旗"435藝文特區"登場! 卡通明星陪迎新年

新北元旦升旗"435藝文特區"登場! 卡通明星陪迎新年。（圖／民視新聞）





開心健走，還有許多好禮可以拿，只要報名並完成集章任務，就有機會抽中iPhone17、Switch2等豐富大獎，完全免費報名，但限量2000名。

新北市政府副秘書長柯慶忠：「沿途當中我們會設置4個打卡點，歡迎我們大朋友小朋友都來參加，這個路線也可以讓我們，市民朋友來做一個健走，也可以了解我們新北市，在對於大漢溪兩岸的一些相關建設。」

元旦這一天，新北市政府陪大家一起迎接全新的一年。





原文出處：新北元旦升旗"435藝文特區"登場! 卡通明星陪迎新年

更多民視新聞報導

整層炸爛！新北板橋府中商圈餐廳凌晨疑氣爆 5人送醫

板橋餐廳氣爆 女子曝上廁所躲劫嘆「若早一點我就不在了…」

狼兄「侵犯3親姊妹」多年 父母竟「無視放任」！

