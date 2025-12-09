新北元旦升旗435藝文特區登場 卡通明星陪迎新年再抽iPhone17

【記者曾佳俊／新北報導】新北市政府今（9）日舉辦明（115）年元旦升旗活動記者會，確定今年元旦活動首次移師板橋435藝文特區馬卡龍草原舉行，並以《新北好YOUNG doo doo doo》為主題，邀請超人氣卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶見面會，陪伴大小朋友活力迎新年，現場將以歌舞帶動，營造歡樂氣氛，另當日完成指定集章任務者，可獲得鯊寶餐袋及鯊寶應援巾外，還有機會抽中 iPhone 17、Switch 2 等豐富大獎

副秘書長柯慶忠表示，新北市首度在板橋435藝文特區舉行元旦升旗活動。活動健走路線將從板橋跨越新月橋至新莊廟街，串聯兩地重要景點，也象徵人文交流與區域共榮。歡迎市民一同動起來，以好心情、好步伐迎接全新的運勢。

本次健走自馬卡龍草原出發，經新月橋前往新莊廟街後折返主會場，全程約3.4公里。沿途設置「新海濕地」、「新月廣場」、「武聖廟」與「慈祐宮」共4處集章點，民眾憑集章卡於任一點蓋章，即可回到主會場兌換鯊寶餐袋及鯊寶應援巾。

民政局表示，活動將於明（10）日上午10時準時開放報名，限量2,000名。民眾成功報名並於當日完成指定集章任務者，除可獲得鯊寶餐袋及鯊寶應援巾外，還有機會抽中 iPhone 17、Switch 2 等豐富大獎。另外，新莊「武聖廟」及「慈祐宮」也特別準備開運限量金幣與平安符，為市民祈福開運、迎向好年。

