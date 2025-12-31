新北元旦起生熟廚餘回收免分 骨頭、硬殼算一般垃圾

新北市環保局因應中央明年元旦起禁止家戶廚餘養豬政策，修正相關公告，自115年1月1日起，新北市家戶廚餘將不再區分生熟，民眾只需將廚餘瀝乾水分後一併交付循線垃圾車廚餘桶。

20251231 家戶廚餘自明(115)年1月1日起無須區分生熟廚餘 。（圖／新北市環保局）

環保局表示，在非洲豬瘟疫情前，家戶廚餘分為生、熟兩類，生廚餘採多元再利用方式處理，熟廚餘則作為畜牧場餵養豬隻。因中央政策決定115年起禁止家戶廚餘作為養豬飼料，新北市隨之調整清運方式，均以再利用為主，處理量能未充足前，部分將以脫水減積後焚化處理。

修正後的公告將於115年1月1日起生效。原委託合格清除處理機構處理一般垃圾或廚餘者，可維持原收運處理方式。環保局強調，民眾必須符合分類及瀝乾水分等規定，違反者清潔隊將拒收。

家戶廚餘自明(115)年1月1日起無須區分生熟廚餘，瀝乾水分後一併交付循線垃圾車廚餘桶。（圖／新北市環保局）

環保局說明，環境部已針對115年全年訂為緩衝期間，除家戶及小吃攤之廚餘禁止養豬外，以正面表列方式規定可於緩衝期間交付畜牧場作為廚餘養豬使用的對象，包括學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關、團膳業者等。

在緩衝期間，飼養豬隻的畜牧場須符合裝設AIOT設備、載運車輛裝設GPS、及取得再利用檢核等資格，才能執行廚餘養豬。相關資訊可參考環保局官網「因應非洲豬瘟專區」。

動物骨頭、硬殼、未烹煮的生肉、內臟及其製品均非屬廚餘類別，應使用專用垃圾袋裝妥後交付垃圾車。（圖／新北市環保局）

環保局提醒市民落實源頭減量，吃多少煮多少，實踐「惜食」行動。另外，動物骨頭、硬殼、未烹煮的生肉、內臟及其製品均非屬廚餘類別，需使用專用垃圾袋交付垃圾車焚化處理。

環保局強調，將持續推動廚餘回收再利用處理設施量能擴充，並推動廚餘減量、有機校園及屋頂農園，期能使新北市廚餘產生量逐年降低，落實2050淨零碳目標。

