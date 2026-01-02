新北元旦起發錢！限量商圈券「共計142萬」 19發放地點一次看

生活中心／倪譽瑋報導

新北新年優惠！市府邀請大家元旦到過年期間至新北景點玩，1月1日起在當地19特色商圈（蘆洲、淡水延後至2日、4日）發放共7100份，每份200元的「商圈券」，民眾可拿100元到各商圈中的據點兌換，數量有限，換完為止。至於使用方式，一份商圈券包含100元面額兩張、無法找零，使用期限從兌換日起至2026年2月22日，到場兌換時會說明可消費的店家。

把握時機拜訪新北景點！特色商圈「100元換200元」上路

新北市政府經濟發展局推出「新北超有料．金馬舞好康」系列活動，包含在特色商圈「100元換200元」、新北年貨市集、領節慶春聯。100元換200元部分，自元旦起，民眾可前往新北市19個特色商圈購買商圈券，每組商圈券包含100元面額2張，每人限換2組。

19個特色商圈包含知名的淡水商圈、在山上的坪林商圈、在大城市中的府中商圈等；除蘆洲商圈延後至1月2日兌換、淡水商圈延後至1月4日兌換，其餘商圈1月1日就可去領，數量有限，換完為止。各商圈合作店家相關資訊（可用於買哪些）將於券發放現場提供說明。

19特色商圈發放地點、商圈券份數一覽。（圖／翻攝自新北市政府經濟發展局）

新北新年優惠還有哪些？

除了目前開跑的「到商圈100元換200元」，1月31日至2月1日還有「新北年貨市集」活動，在中和四號公園，現場集結40攤新北美食與伴手禮業者，有各種好康讓人「買到手軟」。另自即日起至春節假期，各大賣場、飯店及觀光工廠也推出各種好康，如福容大飯店推出「戀戀淡水」3天2夜住房專案、宏匯廣場折扣優惠、聖瑪莉丹麥麵包莊園入園可抽紅包等。

再來是春節（2月14日起）期間走訪客家文化園區、烏來瀑布遊客中心，可獲得限量紅包與春聯。更之後還有三重新北燈會、新北平溪天燈節等精彩活動；市府邀請大家到新北過年享優惠。

資料來源：新北市政府經濟發展局

