新北元氣小學堂歲末感恩餐會 讓孩子學會感恩與關懷溫度





歲末冬至是象徵「家庭團聚」的重要節日，然而對於部分家庭功能失調、缺乏關懷的孩子而言，「家」並非理所當然。新北市議員王威元所成立的「元氣小學堂」，正是這些孩子放學後最溫暖、最安心的依靠。元氣小學堂昨（22）日舉辦「心連心 歲末感恩餐會」，特別邀請長期支持的貴賓與近60位孩子們一同圍桌用餐，在歲末冬至之際，讓孩子學會感恩，並感受團圓與關懷的溫度。

元氣小學堂自113年6月開班以來，秉持「愛與關懷」的理念，為弱勢孩童打造一個安全幸福的課後陪伴空間。隨著2025年即將進入尾聲，小學堂也在歲末舉辦感恩餐會，感謝一路以來支持的夥伴。當天包括社會局副局長、三重區長、在地里長及關心公益的貴賓出席共襄盛舉；連續兩年支持元氣小學堂的「金環慈善基金會」，也親自到場頒發獎學金，鼓勵孩子們持續努力向學。

餐會現場特別邀請阿輝師於空軍三重一村四連棟舉辦溫馨辦桌，並準備象徵團圓的湯圓，營造濃厚的冬至氛圍，讓孩子們感受到如同家一般的溫暖。孩子們除了獲得助學獎金外，也收到聖誕老公公準備的聖誕禮物；為表達感謝，小朋友們準備了自己手作的小聖誕感謝裡及合唱〈感恩的心〉，現場更安排魔術表演及玩偶帶動跳，氣氛溫馨又熱鬧，洋溢滿滿童真與活力。

王威元表示，成立元氣小學堂以來，最大的收穫就是孩子們的笑容。他分享錢沒有消失，只是變成了喜歡的模樣。在能力範圍內盡最大的努力，為需要被接住的孩子提供一個安全、快樂成長的地方，只要孩子能安心學習、自在生活，就是最大的回報。

