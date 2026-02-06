新北兄弟檔拍片賣仿冒品月賺400萬！17家精品侵權超2億

刑事局智財大隊破獲大規模網路仿冒精品案，侵權市值超過2億元。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 刑事警察局智慧財產權偵查大隊破獲一起大規模網路仿冒精品案，吳姓兄弟檔分別經營「向川」與「翰昇」2間仿冒精品服飾店，利用IG、抖音大量刊登名牌精品並以短影音帶動流量，月營業額高達400萬元，警方成功在新北市蘆洲區逮捕15名犯嫌，初估侵權市值超過新台幣2億元。

警方指出，25歲、23歲的吳氏兄弟，分別在2021年創立「向川」與「翰昇」仿冒精品服飾店，利用通訊軟體向中國叫貨，並在台灣拍攝大量短影音無厘頭廣告吸引流量，隨後引導被害人至其經營的13組IG帳號進行消費。

刑事局智財大隊第一隊經深入分析比對，發現多組帳號背後實為同一集團操控，隨即組成專案小組偵辦，警方於去年6月間持搜索票前往新北市蘆洲區3處倉庫兼工作室及2處犯嫌住處執行搜索，共查扣9支手機、1台筆電、4本存摺及大批仿冒商品，包括「Moncler」、「BURBERRY」、「DIOR」、「LV」等17個品牌的仿冒品共4607件。

經鑑定後，吳氏兄弟販售的全數為做工粗糙的仿冒品，侵權價值超新台幣2億元。涉案的15名犯嫌遭逮捕，全案訊後依違反商標法罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。刑事局強調，將持續加強查緝侵害智慧財產權案件，並呼籲消費者切勿購買來路不明商品，以免蒙受損失。

