新北先嗇宮點燈藍營祈福 鄭麗文李四川13日將同台

（中央社記者黃旭昇新北10日電）國民黨新北市長參選人布局漸明朗，國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍今天表示，先嗇宮花燈13日晚間點燈，黨主席鄭麗文、台北市副市長李四川將同台，也邀市長侯友宜點燈祈福。

李乾龍表示，先嗇宮花燈點燈儀式將於13日晚間6時，在三重區神農百草公園舉行，花燈展預計展出至農曆1月底；主燈以青花瓷湯匙、酒杯、小碗、瓷盤與茶杯等組合而成，高度約兩層樓，展現傳統工藝特色。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天接受聯訪，被問到下屆新北市長參選人協調進度；他表示，侯友宜已與新北市黨部協調，全力促成黨內團結和諧，力保國民黨在全國人口最多的新北市繼續執政。

李乾龍說，李四川與新北市副市長劉和然在協調上絕無問題，協調已趨於明朗，沒有外傳「卡關」問題；新北能協調成功，主導的侯友宜與市黨部主委黃志雄是促成團結的關鍵，2人具有重要地位，侯友宜已向他保證，將妥善處理。

李乾龍說，先嗇宮13日點燈當晚，已邀鄭麗文、李四川同台，並確定出席；同時也邀請市長侯友宜，但侯友宜行程尚未確定，他盼藉由點燈一起為新北市祈福。

黃志雄受訪表示，在協調過程中，侯友宜扮演「重中之重」角色；至於最終結果，仍由黨中央對外發布，人選會在春節前定案。

至於13日晚間，是否受邀與李四川同台點燈，劉和然晚間告訴中央社記者表示，「還沒有相關安排」；至於新北市2026市長選舉，由國民黨新北市黨部負責溝通協調，一切依照節奏持續推進，屆時黨部也會正式對外說明。

另方面，民進黨新北市長參選人蘇巧慧持續拜訪傳統市場與掃街行程，上午在林口市場拜票，今天傍晚在中和區大勇街黃昏市場掃街；明天預計在板橋區新埔市場掃街，希望爭取市民認同。

台灣民眾黨市長參選人黃國昌也持續展開掃街拜票，明天預計至新店區向仁愛市場及建國市場民眾、攤商拜年，並發送春聯及紅包袋。（編輯：陳仁華）1150210