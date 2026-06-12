新北免費戲水區開放 高灘處：親子消暑玩水一夏趣

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（記者陳志仁／新北報導）迎接炎炎夏日，新北市五大熱門免費戲水設施今（13）日起同步開放，包括三重熊猴森海世界水樂園、新店陽光遊戲場等親子景點；市府完成設備檢修與水質檢測，邀請大小朋友把握暑假前夕，一起體驗清涼又安全的戲水樂趣。

圖／熊猴森水樂園多樣式的設施提供大小朋友同樂的戲水環境。（新北市政府高灘處提供）

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》近兩年網路聲量調查，「2025雙北免費玩水景點TOP 9」前四名皆由新北河濱戲水設施包辦，分別為三重熊猴森海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場及新莊塭仔底濕地公園戲水池，顯示已成為許多家庭夏季出遊首選。

廣告 廣告

新北市政府高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，為迎接暑假戲水人潮，今年各場域均完成設備檢修、水質檢測及環境整理，並持續進行定期監測與維護；當中重陽花漾水樂園以花朵造型噴水設施及繽紛景觀吸引親子造訪，鄰近新北大都會公園，可串聯熊猴森樂園、自行車道等景點規劃一日遊。

海世界水樂園則結合辰光橋景觀區，提供多元休憩空間；此外，汐止星際遊戲場以夜間燈光搭配噴水設施深受孩童喜愛，成為熱門打卡景點，新店陽光遊戲場及新莊塭仔底濕地公園戲水池也憑藉便利交通與完善設施，成為親子戲水熱門選擇。

水利局與高灘處提醒，戲水區雖採防滑設計，仍有滑倒風險，禁止奔跑、推擠及攀爬設施；此外，身高未滿140公分或12歲以下兒童，應由家長全程陪同，園區內也禁止飲食、吸菸、攜帶寵物及危險物品進入戲水池，以維護安全與環境品質。

開放時間方面，重陽花漾水樂園、海世界水樂園、陽光遊戲場蝶形水道區及星際遊戲場水星戲水區，6月及9月逢假日與國定假日開放，7、8月暑假期間除週二休園外每日開放；新莊塭仔底濕地公園戲水池則於暑假期間每週二至週日開放，逢週一進行設施及場地維護暫停開放，戲水池開放時的噴水時間從上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。

更多引新聞報導

水樂園／新北4座免費戲水秘境 今夏親子必衝消暑趣

29場夏日活動輪番登場 新北河海音樂季重量卡司曝光

