新北兒少心理健康講座 12/14登場

隨著網路普及，青少年幾乎人手一機，新北市六至廿四歲兒少人口高達六十六萬人。依教育部一一二年「學生網路使用情形調查報告」，國小、國中、高中職學生擁有智慧型手機比例分別為五成九、八成七及九成一。同年兒福聯盟調查顯示，兒少平均每週網路使用時間達三十二點二小時，較三年前增加五小時，顯示青少年對3C依賴顯著提升。

世界衛生組織研究指出，逾十分之一青少年在社群媒體投入過多時間，導致社交或心理障礙，甚至出現類似成癮特徵。網路使用衍生的焦慮、衝突與親子拉鋸，已成為影響身心健康重要議題。對此，新北衛生局將於十二月十四日在新北市府五○七會議室舉辦「新北市兒少心理健康講座交流：解鎖青少年的數位心理密碼‧網路心時代」，將邀請臺灣大學張書森教授介紹由衛生局獲得澳洲ORYGEN授權的《#chatsafe》指南，帶領民眾學習安全討論自傷、自殺訊息。

另有臨床心理師陳品皓分享「3C時代的親職教養與溝通」，以及諮商心理師許妮婷以「成為孩子在網路世界的北極星」為題，探討親子衝突因應策略，協助青少年培養自律與心理韌性。有興趣民眾請上網查詢（https://www.gvm.com.tw/activity/ntpcchildforum）共同打造友善支持環境，或洽詢專線○二－二五一七三六八八分機九四五。