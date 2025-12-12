新北全國青年景觀競賽 嘉大〈游歷在目〉奪冠獎金10萬元

設計施作組國立嘉義大學景觀學系〈游歷在目〉拿下冠軍，獲得10萬元獎金。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕2025第7屆全國青年景觀競賽12日公布得獎名單，在新莊福慧都會公園熱鬧登場，新北市副市長劉和然頒發獎座與獎金，鼓勵投入景觀領域的青年創作者，今年競圖組由東海大學景觀系孫鈺晴、陳卉榆作品〈竹宰新莊〉奪下首獎，獲得2萬元獎金；設計施作組國立嘉義大學景觀學系〈游歷在目〉拿下冠軍，獲得10萬元獎金。

頒獎典禮於福慧都會公園舉辦，除表揚青年景觀設計團隊外，也同步肯定在綠美化上表現優異的社區團體，本屆作品展現「歷史風貌再生」、「農業健康共構」與「未來永續願景」3大核心精神，在公園綠地中創造出兼具美感與實用的公共空間，為日常環境帶來耳目一新的改變。

景觀處表示，考量近年物價攀升，這屆全青賽特別提高設計施作組材料補助金10％，每組材料費增至22萬元，同時競賽總獎金也提升到30萬元，希望透過實際支持，讓參賽青年能更放心投入創作，也更有動力嘗試突破。

景觀處表示，得獎作品已於福慧都會公園展出至明年1月11日止，民眾除可前往欣賞青年設計帶來的創意能量外，「賞花快報」粉絲專頁也將推出網路票選並提供抽獎活動，歡迎大家參與，更多活動資訊與作品介紹可至競賽官網查詢。

2025第7屆全國青年景觀競賽，由新北市副市長劉和然(中)頒獎。(記者翁聿煌攝)

