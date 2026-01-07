新北全市推辦「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」 公私協力擴大ATM防詐宣導網

新北市地政局與稅捐稽徵處自115年1月1日起全市推辦「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」（新北市地政局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

為持續強化不動產防詐與便民服務，新北市地政局與稅捐稽徵處整合跨機關資訊，即日起全市推辦「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」，讓民眾可就近至各地政事務所或稅捐分處，一次申請兩種服務，即時掌握名下不動產與稅籍異動情形，建構更即時、更完整的不動產防詐守護網。

地政局攜手板信銀行及新北市各區農會，於ATM輪播防詐宣導影片，延伸防詐資訊觸及面。（新北市地政局提供）

新北市地政局長汪禮國表示，114年11月間於新莊、中和地政事務所與稅捐分處試辦「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」，深獲民眾肯定，不僅有效整合地籍與稅籍資源，也免去民眾往返兩個單位奔波的不便，對於防範不動產詐騙具有實質助益，為積極跨域打造市民安心服務網絡，自今年起擴大至全市各地政事務所與稅捐分處全面實施一站式服務。

汪禮國指出，不動產詐騙金額動輒上千萬元，對家庭造成的衝擊遠高於一般詐騙案件，地政局除了透過制度面整合跨機關資源外，也同步加強宣導力道，讓防詐資訊走進民眾日常生活場域。繼日前與玉山銀行合作於全國ATM推播「地籍異動即時通」防詐宣導影片後，現再擴大與板信商業銀行合作，於板信全台ATM同步播放宣導影片，並攜手新北市各區農會共同推動防詐宣導，藉由民眾最頻繁接觸的金融服務管道，有效拓展防詐訊息的觸及面，提醒民眾申辦地籍異動即時通服務，以隨時掌握名下不動產異動情況。

汪禮國提到，透過115年全市推辦的「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」，並結合與銀行及農會的合作，能讓更多民眾認識、申辦「地籍異動即時通」服務，形成制度與宣導並進的防詐雙重防線。新北市地政局地籍科科長王珮榕也提醒，民眾申辦異動即時通服務時，可設定本人及一位信任親友的電話或電子郵件，當名下不動產辦理登記「收件」或「異動完成」時，即可同步接獲通知，有助於即時關懷提醒、阻斷詐騙，即時通服務申請流程簡便且全程免費，鼓勵市民踴躍申辦，共同守護珍貴的不動產資產，打造更安全、安心的生活環境。