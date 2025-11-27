新北八個浪勇士迎曙光 九份銀白芒花夢幻景致

北台灣冬日活動，呈現城市多元魅力。邁入第10年的「新北市八個浪Pakelang城市狩獵路跑」將於本週末(11/29)開跑，今(2025)年吸引超過2,400名大小勇士，清晨齊聚二重疏洪運動公園起跑。九份山城芒花季登場，銀白花海隨風搖曳，與東北角海景交織成夢幻景致。台北市士林官邸菊展亮燈，以大立菊、造型菊及各式菊科草花展現療癒風。

新北八個浪Pakelang是阿美族傳統文化中重要活動，在婚喪喜慶人生重大慶典結束後舉辦，表現迎向新太陽的原民文化。今年10週年全面升級，除原有10公里大勇士、3公里小勇士與積分狩獵組外，首次新增21公里「Kapah戰士組」，從起跑儀式到完賽禮品皆融入原民元素，現場搭配主題市集與文化體驗，讓跑者與民眾都能深度認識原住民族的生命意涵。

同時，推出「新北幣任務領取活動」，不限參賽的跑者，所有民眾都可下載NewTaiPAY App，並完成指定任務，即可領取100元新北幣優惠券。可在現場原民市集攤位消費。周邊五大文化互動關卡，包括頂上功夫挑戰、太平洋撒網、傳統擲矛等，搭配原民主題市集和美食，打造專屬於秋冬的城市運動嘉年華。

還有許多學校規畫「畢業挑戰」，今年共有13所中小學師生參與。八個浪象徵完成一段旅程、迎向下一階段，最適合作為學生畢業祝福，其低門檻與深刻文化意義，更讓孩子在跑步中獲得成就感。

隨著季節轉換，新北瑞芳九份迎來迷人芒花季。從基隆山步道、不厭亭到報時山，漫山遍野的五節芒在陽光照耀下閃爍銀白花海，讓民眾沉浸在大自然的美好。報時山短程好走，適合親子輕旅，登頂後可一覽陰陽海、基隆山水湳洞山海景，是最易抵達的賞芒路線。不厭亭則是攝影愛好者朝聖地，每年吸引大批旅人捕捉山巒芒海。

台北秋季壓軸花展「士林官邸菊展」於11月28日開展，以「藝菊圓夢」為主題，展出大立菊、造型菊與菊科草花。園區特別加裝布幕燈、網燈、水滴燈等燈光設計，讓夜間賞花製造浪漫氛圍。

