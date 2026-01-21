新北八里山區不再憂缺水 米倉里9、10鄰自來水延管工程完工通水

新北市八里區米倉里第9、10鄰自來水延管工程歷經多年爭取，今(21日)舉行通水典禮，在地方鄉親見證下宣告完工。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區米倉里第9、10鄰自來水延管工程歷經多年爭取，今(21日)舉行通水典禮，在地方鄉親見證下宣告完工。八里區公所區長林銚傑表示，通水後居民不必再依賴山泉水，未來即使遇到氣候不穩、久旱少雨，也能穩定用水；同時，自來水水質較為安全，也可降低農作施肥、用藥可能造成地下水污染的健康疑慮，對居民生活與健康都是一大改善。

蔡錦賢指出，該案起於6年前鄰近牛寮埔地區完成自來水工程後，米倉里居民深感迫切需求，主動提案並請託他協助推動延管計畫。工程啟動後，他全程協調，前後召集並主持十餘次跨單位協調會與現地會勘，整合中央、地方與自來水公司資源，逐步排除臨時水電證明、管線路線與工程經費等問題。

廣告 廣告

蔡錦賢表示，推動過程中，公所協助住戶申請相關證明文件，自來水公司第十二區管理處則負責確認管線配置，並協助向水利署爭取「無自來水地區供水改善計畫」補助，總經費約2270萬元。此外，工程後期曾因道路柏油鋪設經費短缺逾200萬元，影響施工進度，他承諾協助協調籌措經費，要求工程持續進行、加速通水時程。歷經多年設計與施工，米倉里第9、10鄰自來水工程順利完工。

八里區長林銚傑指出，米倉里山區過去並無自來水系統，居民長期仰賴山泉水，供水不穩定。此次自來水延管工程將管線向半山地區延伸，總長約2200公尺，水管埋設工程費約1980萬元，區公所另投入約470萬元，一併改善下方道路路面，提升整體使用安全。另有蔡錦賢建議款100萬元挹注，工程共協助23戶完成申請。

林銚傑表示，這次工程善用既有管線，由下方既有加壓站延伸上來，施工期程較短、經費也相對節省，並成功爭取水利署補助，使住戶僅需負擔從主管線接到家戶的支管費用，建議在這次延管範圍內的山上住戶尚未申請者，只要有門牌仍可向自來水公司申請。

新北市八里區米倉里第9、10鄰自來水延管工程歷經多年爭取，今(21日)舉行通水典禮，在地方鄉親見證下宣告完工。(記者羅國嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

學起來！台灣旅客「結帳1舉動」 獲日本店員一致好評大讚

走過28年！ 六福村突發文「告別大怒神」 業者解釋了

明晚最冷！連凍3天低溫剩10度、高山迎瑞雪

昨天放寒假今天補課家長一頭霧水？ 為讓寒假與春節假期連續

